Котировки Positive Technologies впервые в истории поднялись до 3000 рублей
Котировки разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies обновили исторический максимум. Стоимость акций в ходе торгов 17 апреля на пиках впервые поднималась до 3000 руб.
К 18:12 мск цена бумаг скорректировалась до 2960,2 руб. – на 0,8% ниже уровня закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. На пиках акции торговались на 0,5% дороже закрытия.
Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,2% до 3457,4 пункта, IT-индекс прибавил 0,6% и составил 3885,4 п. С начала года котировки Positive Technologies увеличились на 47,1%, бенчмарки – на 11,6 и 43,2% соответственно.
10 апреля собрание акционеров Positive Technologies утвердило первый транш дивидендов по итогам 2023 г. Выплата составит 47,3 руб. на акцию. Датой отсечки определили 20 апреля.
За день до этого совет директоров IT-компании рекомендовал вторую выплату в размере 51,89 руб. на акцию. В случае одобрения второго транша акционерами совокупные дивиденды компании за 2023 г. могут составить 99,19 руб. на одну бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 3,7%.