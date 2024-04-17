Котировки Positive Technologies впервые в истории поднялись до 3000 рублей

За день до этого совет директоров IT-компании рекомендовал вторую выплату в размере 51,89 руб. на акцию. В случае одобрения второго транша акционерами совокупные дивиденды компании за 2023 г. могут составить 99,19 руб. на одну бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 3,7%.