Binance конвертировала активы фонда экстренной помощи в стейблкоин USDC

Фонд экстренного страхования SAFU был создан в 2018 г. для защиты пользователей Binance в экстремальных ситуациях. Биржа отслеживает размер SAFU и поддерживает его баланс на необходимом для защиты активов пользователей уровне. Объем фонда обычно устанавливается на отметке $1 млрд.