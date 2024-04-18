Binance конвертировала активы фонда экстренной помощи в стейблкоин USDC
Крупнейшая криптобиржа Binance конвертировала 100% хранящихся в Фонде безопасных активов для пользователей (SAFU) активов в стейблкоин USDC, следует из заявления площадки.
«Сегодня мы переводим 100 % активов SAFU в USDC. Использование надежного, проверенного и прозрачного стейблкоина для SAFU еще больше повышает его надежность и обеспечивает стабильность на уровне $1 млрд», – указано в сообщении Binance.
Ранее Binance хранила средства в кошельках, состоящих из TUSD, BNB, Bitcoin и Tether's USDT. Стейблкион USDC стремится поддерживать цену на одном уровне с долларом США.
По данным биржи Coinbase, цена USDC утром 18 апреля составляет 94,24 руб. Доллар США в это же время на Московской бирже торгуется за 94,3 руб.
Фонд экстренного страхования SAFU был создан в 2018 г. для защиты пользователей Binance в экстремальных ситуациях. Биржа отслеживает размер SAFU и поддерживает его баланс на необходимом для защиты активов пользователей уровне. Объем фонда обычно устанавливается на отметке $1 млрд.