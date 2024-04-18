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Брокер БКС назвал перекупленные и переоцененные акции

Ведомости

Аналитики брокера «БКС мир инвестиций» определили акции, стоимость которых в случае дальнейшей коррекции фондового рынка может снижаться быстрее основного индекса. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКС экспресс».

Корректировка индекса Мосбиржи началась 16 апреля. В 12:29 мск 18 апреля бенчмарк находился на уровне 3445,06 п. – на 0,26% ниже закрытия предыдущего дня. Всего за три неполных дня главный индикатор российского фондового рынка уменьшился на 0,78%.

Среди переоцененных акций эксперты БКС выделили бумаги «Астры», ОГК-2 и «Россетей». Они прогнозируют снижение котировок «Астры» на горизонте 12 месяцев до 420 руб. – на 28,5% ниже текущей стоимости. Акции ОГК-2 на том же горизонте могут подешеветь до 0,16 руб. – падение цены от текущего уровня может составить 72,2%. Снижение стоимости акций «Россетей» на горизонте 12 месяцев может достичь 51,1%, таргет аналитиков составляет 0,06 руб.

Технически перекупленными эксперты БКС назвали акции «АФК системы» и «Яндекса», а также глобальные депозитарные расписки HeadHunter. Перекупленность бумаг они определяли по индикаторам технического анализа RSI (определяет силу тренда и вероятность его смены) и стохастик (показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом). 

RSI «Яндекса» равняется 73х, стохастик – 94х, уточняется в сообщении БКС. У «АФК системы» показатели равняются 77 и 76х соответственно. RSI HeadHunter эксперты оценили в 77х, стохастик – в 83х. 

Ранее аналитики БКС включили акции угольной компании «Распадская» в рейтинг краткосрочных аутсайдеров. Они приняли такое решение по трем причинам – сохранение давления на цены коксующегося угля, сокращение прибыли компании от экспорта из-за высоких транспортных затрат и неопределенная ситуация с дивидендами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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