Брокер БКС назвал перекупленные и переоцененные акции
Аналитики брокера «БКС мир инвестиций» определили акции, стоимость которых в случае дальнейшей коррекции фондового рынка может снижаться быстрее основного индекса. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКС экспресс».
Корректировка индекса Мосбиржи началась 16 апреля. В 12:29 мск 18 апреля бенчмарк находился на уровне 3445,06 п. – на 0,26% ниже закрытия предыдущего дня. Всего за три неполных дня главный индикатор российского фондового рынка уменьшился на 0,78%.
Среди переоцененных акций эксперты БКС выделили бумаги «Астры», ОГК-2 и «Россетей». Они прогнозируют снижение котировок «Астры» на горизонте 12 месяцев до 420 руб. – на 28,5% ниже текущей стоимости. Акции ОГК-2 на том же горизонте могут подешеветь до 0,16 руб. – падение цены от текущего уровня может составить 72,2%. Снижение стоимости акций «Россетей» на горизонте 12 месяцев может достичь 51,1%, таргет аналитиков составляет 0,06 руб.
Технически перекупленными эксперты БКС назвали акции «АФК системы» и «Яндекса», а также глобальные депозитарные расписки HeadHunter. Перекупленность бумаг они определяли по индикаторам технического анализа RSI (определяет силу тренда и вероятность его смены) и стохастик (показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом).
RSI «Яндекса» равняется 73х, стохастик – 94х, уточняется в сообщении БКС. У «АФК системы» показатели равняются 77 и 76х соответственно. RSI HeadHunter эксперты оценили в 77х, стохастик – в 83х.
Ранее аналитики БКС включили акции угольной компании «Распадская» в рейтинг краткосрочных аутсайдеров. Они приняли такое решение по трем причинам – сохранение давления на цены коксующегося угля, сокращение прибыли компании от экспорта из-за высоких транспортных затрат и неопределенная ситуация с дивидендами.