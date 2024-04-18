Брокер БКС назвал перекупленные и переоцененные акции

Среди переоцененных акций эксперты БКС выделили бумаги «Астры», ОГК-2 и «Россетей». Они прогнозируют снижение котировок «Астры» на горизонте 12 месяцев до 420 руб. – на 28,5% ниже текущей стоимости. Акции ОГК-2 на том же горизонте могут подешеветь до 0,16 руб. – падение цены от текущего уровня может составить 72,2%. Снижение стоимости акций «Россетей» на горизонте 12 месяцев может достичь 51,1%, таргет аналитиков составляет 0,06 руб.