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Совет директоров «МГКЛ» рекомендовал дивиденды в размере 0,08 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2023 г.

Акции МГКЛ входе торгов 18 апреля в моменте снизились на 5,69% до дневного минимума 3,0175 руб. По состоянию на 13:45 мск стоимость бумаг составила 3,03 руб. (-5,3%), индекс Мосбиржи - 3439,89 пункта (-0,41%).

Планируемый размер дивидендов 0,08 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию, говорится в сообщении.

Совет директоров также предложил годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня. Кроме того, предлагается установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не позднее 18 июня, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 9 июля.

Группа «МГКЛ» в 2023 г. увеличила чистую прибыль в годовом выражении в 100 раз до 262 млн руб. Консолидированная выручка в отчетный период выросла на 54% г/г до 2,2 млрд руб. В компании пояснили, что динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит. Также на показатель повлиял рост стоимости золота на товарных биржах в 2023 г. на 38% и включение в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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