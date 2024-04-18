Совет директоров «МГКЛ» рекомендовал дивиденды в размере 0,08 рублей на акцию
Совет директоров «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2023 г.
Планируемый размер дивидендов 0,08 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию, говорится в сообщении.
Совет директоров также предложил годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня. Кроме того, предлагается установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не позднее 18 июня, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 9 июля.
Группа «МГКЛ» в 2023 г. увеличила чистую прибыль в годовом выражении в 100 раз до 262 млн руб. Консолидированная выручка в отчетный период выросла на 54% г/г до 2,2 млрд руб. В компании пояснили, что динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит. Также на показатель повлиял рост стоимости золота на товарных биржах в 2023 г. на 38% и включение в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов.