Обвал акций китайской компании Tianrui на 99% вызвала маржинальная торговля

На закрытии торговой сессии 9 апреля Tianrui стоили 0,048 гонконгских долларов. По сравнению с ценой на закрытии торгов предыдущего дня котировки обрушились на 99,04%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на закрытии 9 апреля составил 16 828,07 пункта и прибавил за торговую сессию 0,57%. С начала года стоимость бумаг компании упала на 99,15%, бенчмарк сократился на 1,29%.