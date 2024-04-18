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Обвал акций китайской компании Tianrui на 99% вызвала маржинальная торговля

Ведомости

Падение акций китайского производителя цемента Tianrui на 99% 9 апреля было вызвано маржинальной торговлей бумагами, которые принадлежали основному акционеру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Tianrui отметили, что около 4,53% акций производителя 9 апреля были «принудительно проданы» из-за неожиданного падения котировок. На маржинальных счетах мажоритарного акционера Yu Kuo хранилось 133,1 млн акций Tianrui. 

Почти половина сделок, заключенных с бумагами предприятия 9 апреля, пришлась на принудительную продажу, уточняет Bloomberg. В течение дня из рук в руки перешла треть акций эмитента, а в последние минуты торговой сессии было продано более 80 млн бумаг. Причина изначального падения котировок пока не ясна.

Предприятие отметило, что торговля его акциями не возобновится, пока совет директоров не уточнит информацию по предполагаемой принудительной продаже бумаг основного акционера. 

На закрытии торговой сессии 9 апреля Tianrui стоили 0,048 гонконгских долларов. По сравнению с ценой на закрытии торгов предыдущего дня котировки обрушились на 99,04%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на закрытии 9 апреля составил 16 828,07 пункта и прибавил за торговую сессию 0,57%. С начала года стоимость бумаг компании упала на 99,15%, бенчмарк сократился на 1,29%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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