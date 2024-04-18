Обвал акций китайской компании Tianrui на 99% вызвала маржинальная торговля
Падение акций китайского производителя цемента Tianrui на 99% 9 апреля было вызвано маржинальной торговлей бумагами, которые принадлежали основному акционеру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В Tianrui отметили, что около 4,53% акций производителя 9 апреля были «принудительно проданы» из-за неожиданного падения котировок. На маржинальных счетах мажоритарного акционера Yu Kuo хранилось 133,1 млн акций Tianrui.
Почти половина сделок, заключенных с бумагами предприятия 9 апреля, пришлась на принудительную продажу, уточняет Bloomberg. В течение дня из рук в руки перешла треть акций эмитента, а в последние минуты торговой сессии было продано более 80 млн бумаг. Причина изначального падения котировок пока не ясна.
Предприятие отметило, что торговля его акциями не возобновится, пока совет директоров не уточнит информацию по предполагаемой принудительной продаже бумаг основного акционера.
На закрытии торговой сессии 9 апреля Tianrui стоили 0,048 гонконгских долларов. По сравнению с ценой на закрытии торгов предыдущего дня котировки обрушились на 99,04%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на закрытии 9 апреля составил 16 828,07 пункта и прибавил за торговую сессию 0,57%. С начала года стоимость бумаг компании упала на 99,15%, бенчмарк сократился на 1,29%.