УК «Альфа-капитал» запустила первый ОПИФ для инвестиций в IPO

Доходность ОПИФ будет выше средней по рынку, ожидает «Альфа-капитал». Для этого аналитики УК будут учитывать фундаментальные показатели выходящих на IPO эмитентов, в том числе мультипликаторы Р/Е (отношение рыночной стоимости акций эмитента к годовой прибыли на бумагу), EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов) и FCFY (отношение свободного денежного потока компании к текущей рыночной капитализации). Также эксперты будут учитывать события, которые могут повлиять на котировки: вторичные публичные размещения акций (SPO), обратный выкуп бумаг, редомициляция, смена мажоритарного акционера, получение господдержки и т. д.