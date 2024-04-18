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УК «Альфа-капитал» запустила первый ОПИФ для инвестиций в IPO

Ведомости

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» объявила о начале продажи паев открытого инвестиционного фонда (ОПИФ) «Альфа-капитал новые имена». В него включили акции эмитентов, которые провели первичное публичное предложение акций (IPO) в последние пять лет или только готовятся к размещению, сообщили в УК.

Доходность ОПИФ будет выше средней по рынку, ожидает «Альфа-капитал». Для этого аналитики УК будут учитывать фундаментальные показатели выходящих на IPO эмитентов, в том числе мультипликаторы Р/Е (отношение рыночной стоимости акций эмитента к годовой прибыли на бумагу), EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов) и FCFY (отношение свободного денежного потока компании к текущей рыночной капитализации). Также эксперты будут учитывать события, которые могут повлиять на котировки: вторичные публичные размещения акций (SPO), обратный выкуп бумаг, редомициляция, смена мажоритарного акционера, получение господдержки и т. д.

Минимальный размер инвестиции в ОПИФ составит 100 руб. Паи доступны для покупки широкому кругу инвесторов, уточняется в сообщении «Альфа-капитала».

«В международной практике именно фонды и другие институциональные инвесторы получают максимальную аллокацию в большинстве IPO. <...> Наша задача при создании нового фонда – помочь клиентам инвестировать в наиболее привлекательные акции с выбором оптимальных точек входа в капитал компаний, сформировать диверсифицированный портфель с потенциалом опережения динамики индекса Мосбиржи», – приводится в сообщении УК комментарий ее генерального директора Ирины Кривошеевой. 

Ранее Мосбиржа объявила, что с 19 апреля начнет расчет индекса IPO (MIPO). Индикатор позволит инвесторам следить за акциями компаний, которые недавно провели размещение. Начальное значение индекса составит 1000 пунктов, расчет будет производиться один раз в день. Минимальное количество акций в базе расчета составит 12 бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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