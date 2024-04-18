УК «Альфа-капитал» запустила первый ОПИФ для инвестиций в IPO
Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» объявила о начале продажи паев открытого инвестиционного фонда (ОПИФ) «Альфа-капитал новые имена». В него включили акции эмитентов, которые провели первичное публичное предложение акций (IPO) в последние пять лет или только готовятся к размещению, сообщили в УК.
Доходность ОПИФ будет выше средней по рынку, ожидает «Альфа-капитал». Для этого аналитики УК будут учитывать фундаментальные показатели выходящих на IPO эмитентов, в том числе мультипликаторы Р/Е (отношение рыночной стоимости акций эмитента к годовой прибыли на бумагу), EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов) и FCFY (отношение свободного денежного потока компании к текущей рыночной капитализации). Также эксперты будут учитывать события, которые могут повлиять на котировки: вторичные публичные размещения акций (SPO), обратный выкуп бумаг, редомициляция, смена мажоритарного акционера, получение господдержки и т. д.
Минимальный размер инвестиции в ОПИФ составит 100 руб. Паи доступны для покупки широкому кругу инвесторов, уточняется в сообщении «Альфа-капитала».
«В международной практике именно фонды и другие институциональные инвесторы получают максимальную аллокацию в большинстве IPO. <...> Наша задача при создании нового фонда – помочь клиентам инвестировать в наиболее привлекательные акции с выбором оптимальных точек входа в капитал компаний, сформировать диверсифицированный портфель с потенциалом опережения динамики индекса Мосбиржи», – приводится в сообщении УК комментарий ее генерального директора Ирины Кривошеевой.
Ранее Мосбиржа объявила, что с 19 апреля начнет расчет индекса IPO (MIPO). Индикатор позволит инвесторам следить за акциями компаний, которые недавно провели размещение. Начальное значение индекса составит 1000 пунктов, расчет будет производиться один раз в день. Минимальное количество акций в базе расчета составит 12 бумаг.