Менеджмент «Полюса» рассмотрит замещение выпуска евробондов

Стоимость акций «Полюса» в 13:23 мск составила 14 293 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 0,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,01% до 3455,4 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,2% до 8944 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 15,1% соответственно. Котировки компании увеличились на 33,9%.