/ Инвестиции

Менеджмент «Полюса» рассмотрит замещение выпуска евробондов

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» обсудит 22 апреля замещение восьмилетнего выпуска еврооблигаций в долларах. Об этом сообщается на сайте центра корпоративной информации.

Это единственный выпуск евробондов «Полюса», находящийся в обращении. Облигации торгуются на Австрийской и Лондонской фондовых биржах.

Объем выпуска составляет $700 млн, ставка купона – 3,25%. Погашение выпуска назначено на 14 октября 2028 г. Компания выплачивает купоны дважды в год – 14 апреля и 14 октября, уточняется на сайте золотодобытчика.

Стоимость акций «Полюса» в 13:23 мск составила 14 293 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 0,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,01% до 3455,4 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,2% до 8944 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 15,1% соответственно. Котировки компании увеличились на 33,9%.

Ранее «Полюс» продал все принадлежавшие ему акции золотодобывающей компании «Лензолото» группе российских инвесторов. Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных