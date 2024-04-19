Менеджмент «Полюса» рассмотрит замещение выпуска евробондов
Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» обсудит 22 апреля замещение восьмилетнего выпуска еврооблигаций в долларах. Об этом сообщается на сайте центра корпоративной информации.
Это единственный выпуск евробондов «Полюса», находящийся в обращении. Облигации торгуются на Австрийской и Лондонской фондовых биржах.
Объем выпуска составляет $700 млн, ставка купона – 3,25%. Погашение выпуска назначено на 14 октября 2028 г. Компания выплачивает купоны дважды в год – 14 апреля и 14 октября, уточняется на сайте золотодобытчика.
Стоимость акций «Полюса» в 13:23 мск составила 14 293 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 0,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,01% до 3455,4 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,2% до 8944 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 15,1% соответственно. Котировки компании увеличились на 33,9%.
Ранее «Полюс» продал все принадлежавшие ему акции золотодобывающей компании «Лензолото» группе российских инвесторов. Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.