Акции «Газпрома» подорожали до максимума с начала года
Котировки «Газпрома» достигли максимума с начала 2024 г. В ходе торгов 19 апреля стоимость акций компании поднималась до 168,15 руб.
К 17:20 мск цена скорректировалась до 167,61 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 1,2%. С начала года котировки «Газпрома» увеличились на 4,83%
Индекс Мосбиржи в это время составил 3470,89 пункта, нефтегазовый бенчмарк – 9470,67 п. С закрытия они выросли на 0,44 и 0,91% соответственно, с начала года – на 12 и 7,06%.