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Акции «Газпрома» подорожали до максимума с начала года

Ведомости

Котировки «Газпрома» достигли максимума с начала 2024 г. В ходе торгов 19 апреля стоимость акций компании поднималась до 168,15 руб.

К 17:20 мск цена скорректировалась до 167,61 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 1,2%. С начала года котировки «Газпрома» увеличились на 4,83%

Индекс Мосбиржи в это время составил 3470,89 пункта, нефтегазовый бенчмарк – 9470,67 п. С закрытия они выросли на 0,44 и 0,91% соответственно, с начала года – на 12 и 7,06%.

В начале февраля «Газпром» объявил, что 28 июня пройдет годовое общее собрание акционеров (ГОСА) компании. В повестку включили обсуждение выплаты дивидендов, а также утверждение годовой финансовой отчетности компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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