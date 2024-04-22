Совет директоров «Полюса» одобрил замещение долларовых евробондов
Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» одобрил замещение долларовых еврооблигаций, выпущенных компанией Polyus Finance с купонным доходом в размере 3,25% годовых и погашением в 2028 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Совет директоров предложил разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «Полюс» серии ЗО28-Д количеством до 700 000 облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему выпущенных евробондов в 2028 г. – $700 млн.
«Полюс» разместил выпуск евробондов на $700 млн в октябре 2021 г. Ставка купона по нему составляет 3,25%, ближайшая дата выплаты – 14 октября. Это единственный выпуск еврооблигаций компании в обращении.
Ранее «дочка» ПАО «Полюс» «Полюс Красноярск» закрыла сделку по продаже всех принадлежавших ей акций золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» группе инвесторов из России. Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.