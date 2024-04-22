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Совет директоров «Полюса» одобрил замещение долларовых евробондов

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» одобрил замещение долларовых еврооблигаций, выпущенных компанией Polyus Finance с купонным доходом в размере 3,25% годовых и погашением в 2028 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость акций «Полюса» в ходе торгов 22 апреля снижалась на 3,36% до 13 775 руб. за бумагу. По состоянию на 18:10 мск они стоили 13 920 руб. (-2,34%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3477,38 пункта (+0,17%).

Совет директоров предложил разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «Полюс» серии ЗО28-Д количеством до 700 000 облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему выпущенных евробондов в 2028 г. – $700 млн.

«Полюс» разместил выпуск евробондов на $700 млн в октябре 2021 г. Ставка купона по нему составляет 3,25%, ближайшая дата выплаты – 14 октября. Это единственный выпуск еврооблигаций компании в обращении.

Ранее «дочка» ПАО «Полюс» «Полюс Красноярск» закрыла сделку по продаже всех принадлежавших ей акций золотодобывающей компании (ЗДК) «Лензолото» группе инвесторов из России. Генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков уточнил, что сделка стала очередным этапом реализации операционной стратегии компании и позволит сконцентрировать силы на развитии проектов по добыче золота открытым способом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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