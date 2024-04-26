Выручка российского аналога Zoom IVA Technologies за год выросла на 77%

Чистая прибыль компании в отчетный период выросла на 75% до 1,8 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 72%. Компания отмечает, что продолжила наращивать инвестиции в создание новых продуктов. Об этом свидетельствует рост капитальных затрат на разработку на 9% до 0,6 млрд руб., поясняет она.