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Выручка российского аналога Zoom IVA Technologies за год выросла на 77%

Ведомости

Выручка разработчика сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies за 2023 г. увеличилась на 77% г/г до 2,5 млрд руб., говорится в сообщении компании с финансовыми результатами по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ранее «Ведомости» писали, что IVA Technologies планирует провести первичное публичное размещение (IPO) акций в течение 2024 г. Выход на биржу возможен до конца III квартала, говорил источник в инвестиционном подразделении крупного банка.

Как пояснили в компании, рост выручки связан с увеличением продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Это произошло на фоне роста клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов (расширения предоставляемых им сервисов).

Около 82% выручки поступило от продажи лицензий на флагманский продукт группы – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU., отмечает компания. Остальные 18% пришлись на продукты экосистемы (без учета IVA MCU), их продажи выросли в два раза относительно 2022 г.

Чистая прибыль компании в отчетный период выросла на 75% до 1,8 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 72%. Компания отмечает, что продолжила наращивать инвестиции в создание новых продуктов. Об этом свидетельствует рост капитальных затрат на разработку на 9% до 0,6 млрд руб., поясняет она.

Показатель EBITDA увеличился на 83% г/г и достиг 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла до 80%. Компания объясняет это ростом продаж и высокой эффективностью бизнес-процессов.

IVA Technologies развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, в которую входят ВКС-платформа, мессенджер, IP-телефония и др., всего 14 решений. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ИВКС» зарегистрировано в Иннополисе (Татарстан), компания основана в 2017 г. Гендиректором является Станислав Иодковский. Учредители компании – Николай Ивенев (31,57% долей), Андрей Зокин (25,4%), Иодковский (23,13%), Евгений Терентьев (16,05%) и Виктор Петров (3,85%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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