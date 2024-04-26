Выручка российского аналога Zoom IVA Technologies за год выросла на 77%
Выручка разработчика сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies за 2023 г. увеличилась на 77% г/г до 2,5 млрд руб., говорится в сообщении компании с финансовыми результатами по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Ранее «Ведомости» писали, что IVA Technologies планирует провести первичное публичное размещение (IPO) акций в течение 2024 г. Выход на биржу возможен до конца III квартала, говорил источник в инвестиционном подразделении крупного банка.
Как пояснили в компании, рост выручки связан с увеличением продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Это произошло на фоне роста клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов (расширения предоставляемых им сервисов).
Около 82% выручки поступило от продажи лицензий на флагманский продукт группы – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU., отмечает компания. Остальные 18% пришлись на продукты экосистемы (без учета IVA MCU), их продажи выросли в два раза относительно 2022 г.
Чистая прибыль компании в отчетный период выросла на 75% до 1,8 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 72%. Компания отмечает, что продолжила наращивать инвестиции в создание новых продуктов. Об этом свидетельствует рост капитальных затрат на разработку на 9% до 0,6 млрд руб., поясняет она.
Показатель EBITDA увеличился на 83% г/г и достиг 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла до 80%. Компания объясняет это ростом продаж и высокой эффективностью бизнес-процессов.
IVA Technologies развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, в которую входят ВКС-платформа, мессенджер, IP-телефония и др., всего 14 решений. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ИВКС» зарегистрировано в Иннополисе (Татарстан), компания основана в 2017 г. Гендиректором является Станислав Иодковский. Учредители компании – Николай Ивенев (31,57% долей), Андрей Зокин (25,4%), Иодковский (23,13%), Евгений Терентьев (16,05%) и Виктор Петров (3,85%).