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«Москвич» исключил возможность банкротства на фоне иска Silver Basis

Ведомости

Основания для признания автозавода «Москвич» банкротом отсутствуют, суд приостановил исполнение дела по взысканию задолженности в пользу гонконгской компании Silver Basis. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Камаз», который выступает в качестве технологического партнера завода.

Из платформы «Федресурс» следует, что гонконгская компания Silver Basis намерена обратиться в суд для признания банкротом автозавода «Москвич». Но, по данным предприятия, у Silver Basis нет оснований для этого. На прошлой неделе «Москвич» направил кассационную жалобу, суд приостановил исполнение дела по взысканию задолженности. 

В августе 2023 г. Silver Basis Investment Development Company подала иск, потребовав взыскать с завода «Москвич» почти 2,5 млн евро задолженности и 124 000 евро неустойки по договору от 2020 г. Тогда «Москвич» назывался ЗАО «Рено Россия», принадлежав французской компании Renault. В ноябре 2023 г. арбитражный суд Москвы взыскал задолженность в пользу Silver Basis. До 3 июня 2024 г. «Москвич» может обжаловать это решение, но компания Silver Basis заявила, что «Москвич» не исполняет свои обязательства по долгам, поэтому завод нужно признать банкротом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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