«Москвич» исключил возможность банкротства на фоне иска Silver Basis

В августе 2023 г. Silver Basis Investment Development Company подала иск, потребовав взыскать с завода «Москвич» почти 2,5 млн евро задолженности и 124 000 евро неустойки по договору от 2020 г. Тогда «Москвич» назывался ЗАО «Рено Россия», принадлежав французской компании Renault. В ноябре 2023 г. арбитражный суд Москвы взыскал задолженность в пользу Silver Basis. До 3 июня 2024 г. «Москвич» может обжаловать это решение, но компания Silver Basis заявила, что «Москвич» не исполняет свои обязательства по долгам, поэтому завод нужно признать банкротом.