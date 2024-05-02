Акции Qiwi подорожали на 22% на фоне сообщений об отклонении иска АСВ

Котировки отреагировали ростом на сообщение о том, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск агентства по страхованию вкладов (АСВ) и отказался признавать сделку о продаже акций АО «Киви» незаконной. Среди ответчиков в картотеке дел указана Qiwi plc, которая владеет бывшими активами Qiwi за пределами России.