Акции Qiwi подорожали на 22% на фоне сообщений об отклонении иска АСВ
Стоимость акций Qiwi выросла на 22,11% до 220,4 руб., в связи с этим Московская биржа проводит по бумагам дискретный аукцион.
Котировки отреагировали ростом на сообщение о том, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск агентства по страхованию вкладов (АСВ) и отказался признавать сделку о продаже акций АО «Киви» незаконной. Среди ответчиков в картотеке дел указана Qiwi plc, которая владеет бывшими активами Qiwi за пределами России.
Представитель ГК «АСВ» сообщил «Ведомостям», что организация планирует обжаловать решение Арбитражного суда после изготовления судебного акта в полном объеме.
Ранее Арбитражный суд Москвы поддержал обращение АСВ с требованием обязать Qiwi plc предоставить агентству текст договора о купле-продаже акций АО «Киви». 30 января Qiwi plc. сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб.