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Акции Qiwi подорожали на 22% на фоне сообщений об отклонении иска АСВ

Ведомости

Стоимость акций Qiwi выросла на 22,11% до 220,4 руб., в связи с этим Московская биржа проводит по бумагам дискретный аукцион.

По состоянию на 14:02 мск цена бумаг составила 220,4 руб. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов ожидается в 14:47 мск, сообщала Мосбиржа, но пока торги не возобновлены.

Котировки отреагировали ростом на сообщение о том, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск агентства по страхованию вкладов (АСВ) и отказался признавать сделку о продаже акций АО «Киви» незаконной. Среди ответчиков в картотеке дел указана Qiwi plc, которая владеет бывшими активами Qiwi за пределами России.

Представитель ГК «АСВ» сообщил «Ведомостям», что организация планирует обжаловать решение Арбитражного суда после изготовления судебного акта в полном объеме.

Ранее Арбитражный суд Москвы поддержал обращение АСВ с требованием обязать Qiwi plc предоставить агентству текст договора о купле-продаже акций АО «Киви». 30 января Qiwi plc. сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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