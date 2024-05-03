«Цифра брокер» подсчитал приток капитала по итогам выплат дивидендов в мае

Но объемы притока могут оказаться еще ниже, если учитывать тот факт, что 60% акций в свободном обращении принадлежит нерезидентам, а значит эти акции могут быть заблокированы, отмечают аналитики. Величина потенциального притока капитала в этом случае окажется уже ближе к 133 млрд руб. Для сравнения, в апреле 2024 г. среднедневной объем биржевых торгов акциями в составе индекса Мосбиржи на основной сессии составлял около 65 млрд руб.