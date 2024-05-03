«Цифра брокер» подсчитал приток капитала по итогам выплат дивидендов в мае
Приток капитала по итогам закрытия реестров для выплаты дивидендов в мае может составить от 133 до 333 млрд руб. Об этом пишут аналитики «Цифра брокер» в своем «Навигаторе по рынку» в мае.
О закрытии реестров акционеров в мае под выплату дивидендов к настоящему моменту сообщили 13 компаний. В общей сложности они направят на дивиденды около 833 млрд руб. по обыкновенным акциям, отмечают эксперты. По их подсчетам, если исходить из того, что на российским рынке средний показатель количества акций в свободном обращении колеблется вокруг 40%, то приток капитала может составить 333 млрд руб.
Но объемы притока могут оказаться еще ниже, если учитывать тот факт, что 60% акций в свободном обращении принадлежит нерезидентам, а значит эти акции могут быть заблокированы, отмечают аналитики. Величина потенциального притока капитала в этом случае окажется уже ближе к 133 млрд руб. Для сравнения, в апреле 2024 г. среднедневной объем биржевых торгов акциями в составе индекса Мосбиржи на основной сессии составлял около 65 млрд руб.
«Тем не менее предварительные корпоративные результаты за I квартал позволяют надеяться, компании смогут увеличить прибыль в 2024 г., о темпах роста которой можно будет более уверенно рассуждать во второй половине года. Пока же с определенной долей уверенности можно утверждать, что дивидендные выплаты в том или ином объеме будут реинвестированы, что очевидно окажет поддержку фондовым индексам», – заключают эксперты.
Аналитики также назвали текущую дивдоходность компаний, реестр акционеров которых закроется в мае. Это НЛМК (дивдоходность – 10,52%), Московская биржа (7,42%), «Лукойл» (6,13%), «АКБ Приморье» (4,67%), ЛСР (8,93%), банк «Санкт-Петербург» (6,86%), «Новабев групп» (3,79%), «АКБ Авангард» (3,49%), «Акрон» (2,53%), «Алроса» (2,64%), «Куйбышевазот» (обыкновенные акции – 2,43%, «префы» – 2,21%), «группа Позитив» (1,73%).
В фокусе интереса инвесторов в мае будут преобладать дивидендные акции, говорил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Среди них – акции «Татнефти», «Роснефти» и «префы» «Транснефти», «Лукойла». Инвесторы могут активно наращивать позиции под выплаты, а полученные дивиденды реинвестировать, что будет поддерживать рынок акций в ближайшие 3–4 месяца, считает инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиций» Алексей Дмитриев.