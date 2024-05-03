Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель с российскимим акциями

26 апреля акционеры «Лукойла» утвердили годовой отчет за 2023 г. и финальные дивиденды за этот период в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность 6,34%). Учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды (447 руб. на акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 г. составит 945 руб. (дивдоходность 12%). Сумма превышает размер выплат за 2022 г. – 694 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая.