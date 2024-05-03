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Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель с российскимим акциями

Ведомости

Аналитики Промсвязьбанка в свой модельный портфель с перспективными российскими акциями добавили бумаги «Лукойла», но исключили акции «Русала».

Аналитики отмечают, что позицию по «Русалу» с таргетом 41,85 руб. и прибылью 1,4% закрывают принудительно. По их мнению, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом эксперты считают, что бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте.

В ПСБ предлагают рассмотреть к покупке акции «Лукойла» накануне дивидендной отсечки с целью 8200 руб. Аналитики ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Эксперты также «переоткрыли» идею по акциям «Софтлайна». Они ожидают 195 руб. за бумагу, отмечая, что ранее акции достигли тейк-профита 181 руб., прибыль составила 10,3%.

26 апреля акционеры «Лукойла» утвердили годовой отчет за 2023 г. и финальные дивиденды за этот период в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность 6,34%). Учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды (447 руб. на акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 г. составит 945 руб. (дивдоходность 12%). Сумма превышает размер выплат за 2022 г. – 694 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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