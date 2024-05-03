Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель с российскимим акциями
Аналитики Промсвязьбанка в свой модельный портфель с перспективными российскими акциями добавили бумаги «Лукойла», но исключили акции «Русала».
Аналитики отмечают, что позицию по «Русалу» с таргетом 41,85 руб. и прибылью 1,4% закрывают принудительно. По их мнению, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом эксперты считают, что бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте.
В ПСБ предлагают рассмотреть к покупке акции «Лукойла» накануне дивидендной отсечки с целью 8200 руб. Аналитики ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа.
Эксперты также «переоткрыли» идею по акциям «Софтлайна». Они ожидают 195 руб. за бумагу, отмечая, что ранее акции достигли тейк-профита 181 руб., прибыль составила 10,3%.
26 апреля акционеры «Лукойла» утвердили годовой отчет за 2023 г. и финальные дивиденды за этот период в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность 6,34%). Учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды (447 руб. на акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 г. составит 945 руб. (дивдоходность 12%). Сумма превышает размер выплат за 2022 г. – 694 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая.