Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды в 498 рублей на акцию
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб. на акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 г. составит 945 руб. на акцию (дивдоходность 12%), сумма превышает размер выплат за 2022 г. – 694 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая.
Стоимость акций компании в ходе торгов 26 апреля выросла на 0,61% до 7875 руб. К 16:35 котировки стоили 7 850,5 руб. (+0,29%).
Выплата дивидендов будет осуществлена номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – в срок не позднее 22 мая, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня.
Ранее инвестиционные дома пересмотрели свои прогнозы по финальным дивидендам «Лукойла». Из-за неполной отчетности компании их ожидания находились в широком диапазоне 470–744 руб., что подразумевает дивидендную доходность на уровне 6,4–10,1%. Аналитики говорили, что совокупные дивиденды «Лукойла» за 2023 г. могут составить 917–1191 руб.