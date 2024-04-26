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Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды в 498 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры «Лукойла» утвердили годовой отчет за 2023 г. и финальные дивиденды за этот период в размере 498 руб. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность 6,34%). Об этом говорится в сообщении компания.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб. на акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 г. составит 945 руб. на акцию (дивдоходность 12%), сумма превышает размер выплат за 2022 г. – 694 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая.

Стоимость акций компании в ходе торгов 26 апреля выросла на 0,61% до 7875 руб. К 16:35 котировки стоили 7 850,5 руб. (+0,29%).

Выплата дивидендов будет осуществлена номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – в срок не позднее 22 мая, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня.

Ранее инвестиционные дома пересмотрели свои прогнозы по финальным дивидендам «Лукойла». Из-за неполной отчетности компании их ожидания находились в широком диапазоне 470–744 руб., что подразумевает дивидендную доходность на уровне 6,4–10,1%. Аналитики говорили, что совокупные дивиденды «Лукойла» за 2023 г. могут составить 917–1191 руб.

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2023 г. достигла 1,16 трлн руб. При этом за второе полугодие 2023 г. чистая прибыль компании составила 595 млрд руб., что на 4,16% ниже среднего значения прогнозов ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Эмитент не раскрывал результаты за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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