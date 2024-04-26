Акционеры «Лукойла» утвердили финальные дивиденды в 498 рублей на акцию

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2023 г. достигла 1,16 трлн руб. При этом за второе полугодие 2023 г. чистая прибыль компании составила 595 млрд руб., что на 4,16% ниже среднего значения прогнозов ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Эмитент не раскрывал результаты за 2022 г.