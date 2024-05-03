Волож может вернуть под управление пакет голосующих акций Yandex N.V.

Всего к 15 февраля 2024 г. акции класса «В» составляли 8,53% акционерного капитала Yandex N.V. Эти бумаги получили топ-менеджеры и сотрудники компании до первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), а также ранние инвесторы Yandex N.V. По данным на 31 марта 2024 г., акции класса «В» позволяют контролировать около 51% голосов Yandex N.V.