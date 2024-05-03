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Волож может вернуть под управление пакет голосующих акций Yandex N.V.

Ведомости

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож может вернуться к управлению контрольным пакетом голосующих акций после продажи бизнеса в России и выхода из-под санкций. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на отчет голландской Yandex N.V.

Сейчас Воложу и членам его семьи принадлежит 30,8 млн акций Yandex N.V. класса «В», вес каждой бумаги – 10 голосов, уточняется в документе. Стандартные акции Yandex N.V. класса «А» обладают весом в один голос на бумагу. 

Всего к 15 февраля 2024 г. акции класса «В» составляли 8,53% акционерного капитала Yandex N.V. Эти бумаги получили топ-менеджеры и сотрудники компании до первичного публичного размещения акций на бирже (IPO), а также ранние инвесторы Yandex N.V. По данным на 31 марта 2024 г., акции класса «В» позволяют контролировать около 51% голосов Yandex N.V.

Волож попал в санкционные списки Евросоюза и Швейцарии в июне 2022 г. Сразу после наложения ограничений на бизнесмена Yandex N.V. заявила о том, что он покинул все занимаемые ранее должности в компании. 

В марте акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса группе физлиц. В нее вошли менеджеры «Яндекса», «Лукойла», а также три частных инвестора. После этого с Воложа сняли санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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