Акции ЮМГ подешевели после решения набсовета не выплачивать дивиденды

МКПАО ЮМГ ведущий многопрофильный провайдер медицинских услуг в России, работает под брендом «Европейский медицинский центр». 26 апреля компания представила финансовые результаты по МСФО за 2023 г., согласно которым консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% до 270,5 млн евро. Снижение компания объяснила окончанием договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизацией бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования. Чистая прибыль группы за 2023 г. увеличилась на 131,4% г/г до 104,2 млн евро.