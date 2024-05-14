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Акции ЮМГ подешевели после решения набсовета не выплачивать дивиденды

Ведомости

Акции МКПАО ЮМГ в ходе торгов на Московской бирже 14 мая подешевели на 9,77% до 837,4 руб. Котировки отреагировали снижением на решение совета директоров компании по выплате дивидендов.

По состоянию на 12:45 мск стоимость бумаг составила 849 руб. (-8,52%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3459,51 пункта (+0,07%).

Совет директоров ЮМГ на заседании 13 мая принял решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Окончательное решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров, которое состоится 18 июня 2024 г. 

МКПАО ЮМГ ведущий многопрофильный провайдер медицинских услуг в России, работает под брендом «Европейский медицинский центр». 26 апреля компания представила финансовые результаты по МСФО за 2023 г., согласно которым консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% до 270,5 млн евро. Снижение компания объяснила окончанием договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизацией бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования. Чистая прибыль группы за 2023 г. увеличилась на 131,4% г/г до 104,2 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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