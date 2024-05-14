Акции ЮМГ подешевели после решения набсовета не выплачивать дивиденды
Акции МКПАО ЮМГ в ходе торгов на Московской бирже 14 мая подешевели на 9,77% до 837,4 руб. Котировки отреагировали снижением на решение совета директоров компании по выплате дивидендов.
По состоянию на 12:45 мск стоимость бумаг составила 849 руб. (-8,52%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3459,51 пункта (+0,07%).
Совет директоров ЮМГ на заседании 13 мая принял решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Окончательное решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров, которое состоится 18 июня 2024 г.
МКПАО ЮМГ ведущий многопрофильный провайдер медицинских услуг в России, работает под брендом «Европейский медицинский центр». 26 апреля компания представила финансовые результаты по МСФО за 2023 г., согласно которым консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% до 270,5 млн евро. Снижение компания объяснила окончанием договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизацией бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования. Чистая прибыль группы за 2023 г. увеличилась на 131,4% г/г до 104,2 млн евро.