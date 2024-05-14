Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры «Акрона» на общем годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 427 руб. на акцию (дивдоходность – 2,53%). Об этом говорится в сообщении компании.
Дата закрытия реестра для покупки под дивиденды установлена на 19 мая 2024 г. Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 31 мая, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 24 июня.
Акции «Акрона» в ходе торгов на Мосбирже 14 мая подешевели на 1,09% до 16752 руб. К 13:40 мск бумаги скорректировались до 16 970 руб. (+0,2%).
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2023 г. сократилась в 2,5 раза, до 35,9 млрд руб. Выручка группы упала на 30% и составила 179,5 млрд руб. EBITDA сократилась почти вдвое, до 68,7 млрд руб. при рентабельности 38% против 53% за 2022 г.
15 апреля совет директоров производителя удобрений рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Компания сообщала, что планирует направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. (427 руб. на акцию).