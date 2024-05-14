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Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры «Акрона» на общем годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 427 руб. на акцию (дивдоходность – 2,53%). Об этом говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра для покупки под дивиденды установлена на 19 мая 2024 г. Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 31 мая, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 24 июня.

Акции «Акрона» в ходе торгов на Мосбирже 14 мая подешевели на 1,09% до 16752 руб. К 13:40 мск бумаги скорректировались до 16 970 руб. (+0,2%).

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2023 г. сократилась в 2,5 раза, до 35,9 млрд руб. Выручка группы упала на 30% и составила 179,5 млрд руб. EBITDA сократилась почти вдвое, до 68,7 млрд руб. при рентабельности 38% против 53% за 2022 г.

15 апреля совет директоров производителя удобрений рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Компания сообщала, что планирует направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. (427 руб. на акцию).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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