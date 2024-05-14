Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2023 год

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2023 г. сократилась в 2,5 раза, до 35,9 млрд руб. Выручка группы упала на 30% и составила 179,5 млрд руб. EBITDA сократилась почти вдвое, до 68,7 млрд руб. при рентабельности 38% против 53% за 2022 г.