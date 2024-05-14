Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста на фоне публикации отчета за апрель

Акции «Аэрофлота» дорожали в начале апреля на фоне более сильных, чем ожидалось результатов за IV квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), говорил «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась на 48% г/г, составив 612 млрд руб., при этом компания смогла значительно сократить чистый убыток за 2023 г. в 3,6 раза – до 14 млрд руб. с 50,4 млрд руб. в 2022 г. По мнению аналитика, «Аэрофлот» в текущем году может вернуться к состоянию безубыточности.