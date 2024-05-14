Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста на фоне публикации отчета за апрель
Акции «Аэрофлота» в ходе торгов 14 мая на Мосбирже подорожали на 3,2% до 53,78 руб. Котировки вышли в лидеры роста среди «голубых фишек» после публикации операционных результатов за апрель, обновив максимум с февраля 2022 г.
К 14:04 мск бумаги стоили 53,53 руб. (+2,73%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 459,88 пункта (+0,08%).
«Аэрофлот» в апреле увеличил объем перевозок на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 г. до 4,1 млн пассажиров. На внутренних линиях он перевез 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных линиях перевозки выросли до 992 400 пассажиров (+56,4%).
Авиакомпания в апреле перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 33,9%.
Акции «Аэрофлота» дорожали в начале апреля на фоне более сильных, чем ожидалось результатов за IV квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), говорил «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась на 48% г/г, составив 612 млрд руб., при этом компания смогла значительно сократить чистый убыток за 2023 г. в 3,6 раза – до 14 млрд руб. с 50,4 млрд руб. в 2022 г. По мнению аналитика, «Аэрофлот» в текущем году может вернуться к состоянию безубыточности.