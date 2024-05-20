АРИ предупредила инвесторов о рисках обмена бумаг Yandex N.V.
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. Соответствующие письма ассоциация направила в Банк России, Минфин и новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый». Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на документ.
В письмах ассоциации говорится о двух ключевых рисках для частных инвесторов: сжатые сроки биржевого обмена и добровольность обмена акций. В первом случае ассоциация ссылается на коэффициенты участия, которые были зафиксированы у разных брокеров в ходе сбора заявок в рамках обмена заблокированными активами (от 30% до 80%). АРИ отмечает, что акциями Yandex N.V. владеет более 1 млн россиян. Если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, то фактически эти 300 000 могут потерять свои инвестиции, предупреждает ассоциация.
Второй риск АРИ объясняет тем, что для акций Yandex N.V., которые были приобретены в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, без него они «становятся практически бесполезными». Ассоциация инвесторов не исключает, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или же сложности самой процедуры обмена.
Для снижения рисков АРИ предложила придать большую огласку процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной. По мнению ассоциации, этого можно сделать, если «Яндекс» разместит информацию по обмену на сайте раскрытия информации e-disclosure.ru, а также, если Национальный расчетный депозитарий (НРД) разошлет ее всем депонентам с пометкой «срочно довести до сведения клиентов». Кроме того, могло бы помочь письмо от Банка России к брокерам с рекомендацией проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках, добавляют представители АРИ в обращении. Ассоциация также предлагает провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов.
В консорциуме и пресс-службе ЦБ подтвердили получение писем, отмечает издание. Юристы новых владельцев «Яндекса» дали ответ ассоциации, который включал тезисы по первому предложению АРИ – об информировании инвесторов. При этом второе предложение ассоциации – о дополнительном раунде обмена – оставили без комментариев.
13 мая новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый» объявили условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. у миноритариев. Бумаги, купленные на Мосбирже или «СПБ бирже», можно обменять на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Для бумаг, купленных вне этих бирж, но учитывающихся в российских депозитариях, опции зависят от отдельных условий.Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля.