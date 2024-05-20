АРИ предупредила инвесторов о рисках обмена бумаг Yandex N.V.

Для снижения рисков АРИ предложила придать большую огласку процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной. По мнению ассоциации, этого можно сделать, если «Яндекс» разместит информацию по обмену на сайте раскрытия информации e-disclosure.ru, а также, если Национальный расчетный депозитарий (НРД) разошлет ее всем депонентам с пометкой «срочно довести до сведения клиентов». Кроме того, могло бы помочь письмо от Банка России к брокерам с рекомендацией проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках, добавляют представители АРИ в обращении. Ассоциация также предлагает провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов.