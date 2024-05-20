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АРИ предупредила инвесторов о рисках обмена бумаг Yandex N.V.

Ведомости

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. Соответствующие письма ассоциация направила в Банк России, Минфин и новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый». Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на документ.

В письмах ассоциации говорится о двух ключевых рисках для частных инвесторов: сжатые сроки биржевого обмена и добровольность обмена акций. В первом случае ассоциация ссылается на коэффициенты участия, которые были зафиксированы у разных брокеров в ходе сбора заявок в рамках обмена заблокированными активами (от 30% до 80%). АРИ отмечает, что акциями Yandex N.V. владеет более 1 млн россиян. Если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, то фактически эти 300 000 могут потерять свои инвестиции, предупреждает ассоциация.

Второй риск АРИ объясняет тем, что для акций Yandex N.V., которые были приобретены в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, без него они «становятся практически бесполезными». Ассоциация инвесторов не исключает, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или же сложности самой процедуры обмена.

Для снижения рисков АРИ предложила придать большую огласку процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной. По мнению ассоциации, этого можно сделать, если «Яндекс» разместит информацию по обмену на сайте раскрытия информации e-disclosure.ru, а также, если Национальный расчетный депозитарий (НРД) разошлет ее всем депонентам с пометкой «срочно довести до сведения клиентов». Кроме того, могло бы помочь письмо от Банка России к брокерам с рекомендацией проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках, добавляют представители АРИ в обращении. Ассоциация также предлагает провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов.

В консорциуме и пресс-службе ЦБ подтвердили получение писем, отмечает издание. Юристы новых владельцев «Яндекса» дали ответ ассоциации, который включал тезисы по первому предложению АРИ – об информировании инвесторов. При этом второе предложение ассоциации – о дополнительном раунде обмена – оставили без комментариев.

13 мая новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый» объявили условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. у миноритариев. Бумаги, купленные на Мосбирже или «СПБ бирже», можно обменять на акции МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Для бумаг, купленных вне этих бирж, но учитывающихся в российских депозитариях, опции зависят от отдельных условий.Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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