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Набсовет «Алроса» одобрил замещение долларовых еврооблигаций

Ведомости

Совет директоров «Алроса» одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в июне 2027 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания может разместить до 500 000 облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «Алроса» с погашением в июне 2027 г. и ставкой купона по выпуску – 3,1%.

Оплата облигаций при их размещении осуществляется двумя способами: иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, предусмотренными на эти цели.

Компания отмечает, что погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев евробондов в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному ЦБ России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

В мае 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, которым постановил, что российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в российских депозитариях.

Замещающие облигации представляют собой долговые бумаги, которые российские эмитенты. могут выпускать с июля 2022 г. взамен евробондов, расчеты по которым затруднены или невозможны из-за санкций. Замещающие облигации размещаются по российскому праву, обращаются внутри российской инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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