Набсовет «Алроса» одобрил замещение долларовых еврооблигаций
Компания может разместить до 500 000 облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «Алроса» с погашением в июне 2027 г. и ставкой купона по выпуску – 3,1%.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется двумя способами: иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, предусмотренными на эти цели.
Компания отмечает, что погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев евробондов в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному ЦБ России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
В мае 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, которым постановил, что российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в российских депозитариях.
Замещающие облигации представляют собой долговые бумаги, которые российские эмитенты. могут выпускать с июля 2022 г. взамен евробондов, расчеты по которым затруднены или невозможны из-за санкций. Замещающие облигации размещаются по российскому праву, обращаются внутри российской инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов.