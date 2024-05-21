Стартовал pre-IPO раунд «Бери заряд!» в партнерстве с «Альфа инвестициями»
Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» (АО «Заряд!») начал сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда на площадке Rounds для привлечения средства инвесторов, организатором сделки выступает Альфа-банк.
Накануне о планах компании провести pre-IPO, а также первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже в 2025-2026 гг., сообщил «Ведомостям» основатель и генеральный директор компании Кирилл Кулаков.
В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций АО «Заряд!» по закрытой подписке. В ходе сделки компания рассчитывает привлечь более 500–700 млн руб. Привлеченные средства планируется направить на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.
«Пре-IPO сделка – большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», – прокомментировал основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков.
«Бери заряд!» – аккредитованная IT-компания, предоставляющая сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., является резидентом фонда «Сколково». Сервис представлен в 200+ городах России и 3 странах СНГ. У сервиса примерно 4 млн пользователей.
Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла в 2,6 раза г/г до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб. Рейтинговое агентство эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.