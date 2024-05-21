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Стартовал pre-IPO раунд «Бери заряд!» в партнерстве с «Альфа инвестициями»

Ведомости

Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» (АО «Заряд!») начал сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда на площадке Rounds для привлечения средства инвесторов, организатором сделки выступает Альфа-банк.

Накануне о планах компании провести pre-IPO, а также первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже в 2025-2026 гг., сообщил «Ведомостям» основатель и генеральный директор компании Кирилл Кулаков.

В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций АО «Заряд!» по закрытой подписке. В ходе сделки компания рассчитывает привлечь более 500–700 млн руб. Привлеченные средства планируется направить на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.

«Пре-IPO сделка – большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», – прокомментировал основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков.

«Бери заряд!» – аккредитованная IT-компания, предоставляющая сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., является резидентом фонда «Сколково». Сервис представлен в 200+ городах России и 3 странах СНГ. У сервиса примерно 4 млн пользователей.

Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла в 2,6 раза г/г до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб. Рейтинговое агентство эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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