Стартовал pre-IPO раунд «Бери заряд!» в партнерстве с «Альфа инвестициями»

Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла в 2,6 раза г/г до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб. Рейтинговое агентство эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.