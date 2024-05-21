ЦБ вынес на обсуждение проект об обособлении бумаг части эмитентов

Обособление означает визуальное выделение бумаг эмитентов, которые раскрывают о себе информацию в неполном объеме. ЦБ хочет, чтобы инвесторы обращали дополнительное внимание на эти инструменты из-за сложностей с оценкой рисков. Обособление не потребуется для облигаций при условии, что по бумагам действуют кредитные рейтинги от двух рейтинговых агентств.