ЦБ вынес на обсуждение проект об обособлении бумаг части эмитентов
Банк России вынес на общественные обсуждения проект указания об обособлении ценных эмитентов с недостаточным раскрытием информации, а также паев инвестиционных фондов, которые включают такие бумаги. Документ опубликован на сайте ЦБ.
Обособление означает визуальное выделение бумаг эмитентов, которые раскрывают о себе информацию в неполном объеме. ЦБ хочет, чтобы инвесторы обращали дополнительное внимание на эти инструменты из-за сложностей с оценкой рисков. Обособление не потребуется для облигаций при условии, что по бумагам действуют кредитные рейтинги от двух рейтинговых агентств.
О планах по обособлению части ценных бумаг глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила 15 мая. Она уточнила, что перед покупкой таких инструментов неквалифицированным инвесторам нужно будет проходить тестирование.
Набиуллина уточнила, что после обособления у эмитентов будет сохраняться уровень листинга и присутствие в котировальных списках. Для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в закон о рынке ценных бумаг, отметила глава ЦБ.