ТАСС: «Ростелеком» может повысить годовые дивиденды на 10%
Дивиденды «Ростелекома» за 2023 г. могут быть на 10% выше выплат по итогам 2022 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с направленным в правительство России предложением компании.
Стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» в 16:52 мск составила 103,1 руб., привилегированные бумаги в это время торговались по 87,2 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня и «обычки», и «префы» подешевели на 2%.
Индекс Мосбиржи в 16:52 мск находился на уровне 3460,2 пункта – на 1,7% ниже закрытия, индекс телекоммуникаций сократился на 2,5% до 2286,8 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,1 и 28% соответственно. Котировки «обычек» компании прибавили 27,7%, «префы» выросли на 39,1%.
По итогам 2022 г. «Ростелеком» направил на дивиденды 19 млрд руб., инвесторы получили выплаты в размере 5,5 руб. на акцию. Соответственно, объем дивидендов за 2023 г. может составить 20,9 млрд руб. или около 6 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивдоходность «обычек» может составить 5,8%, «префов» – 6,9%.
В начале апреля президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания планирует направить на дивиденды за 2023 г. больше, чем за 2022 г. Разницу и размер предполагаемых выплат он не уточнял.