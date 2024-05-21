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ТАСС: «Ростелеком» может повысить годовые дивиденды на 10%

Ведомости

Дивиденды «Ростелекома» за 2023 г. могут быть на 10% выше выплат по итогам 2022 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с направленным в правительство России предложением компании.

Стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» в 16:52 мск составила 103,1 руб., привилегированные бумаги в это время торговались по 87,2 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня и «обычки», и «префы» подешевели на 2%. 

Индекс Мосбиржи в 16:52 мск находился на уровне 3460,2 пункта – на 1,7% ниже закрытия, индекс телекоммуникаций сократился на 2,5% до 2286,8 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,1 и 28% соответственно. Котировки «обычек» компании прибавили 27,7%, «префы» выросли на 39,1%.

По итогам 2022 г. «Ростелеком» направил на дивиденды 19 млрд руб., инвесторы получили выплаты в размере 5,5 руб. на акцию. Соответственно, объем дивидендов за 2023 г. может составить 20,9 млрд руб. или около 6 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивдоходность «обычек» может составить 5,8%, «префов» – 6,9%.

В начале апреля президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания планирует направить на дивиденды за 2023 г. больше, чем за 2022 г. Разницу и размер предполагаемых выплат он не уточнял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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