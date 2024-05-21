Казначейство Бельгии отказало FinEx в разблокировке активов ETF

Выкуп заблокированных бумаг пройдет в четыре этапа, а весь процесс должен завершиться 1 сентября. Сбор заявок от инвесторов, желающих принять участие в процедуре, был завершен 8 мая. Заявки принимались на продажи бумаг общей стоимостью не более 100 000 руб. К выкупу инвесторы могли предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД. В список вошли более 3800 позиций.