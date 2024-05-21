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Казначейство Бельгии отказало FinEx в разблокировке активов ETF

Ведомости

Казначейство Бельгии отказало FinEx Capital Management (FCM) в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, которые были заморожены в рамках санкций ЕС против России, сообщила компания.

«Казначейство Бельгии отказало в удовлетворении ходатайства на разблокировку и перевод акций фондов FinEx ETF, указав, что в соответствии с санкциями ЕС ценные бумаги, учитываемые в Euroclear и хранящиеся в НРД, должны оставаться замороженными», – указано в сообщении компании.

Компания добавила, что не согласна с решением бельгийского регулятора и продолжит отстаивать интересы инвесторов.

25 марта в России начался процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг. Так, брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов, начал прием заявок российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С.

Выкуп заблокированных бумаг пройдет в четыре этапа, а весь процесс должен завершиться 1 сентября. Сбор заявок от инвесторов, желающих принять участие в процедуре, был завершен 8 мая. Заявки принимались на продажи бумаг общей стоимостью не более 100 000 руб. К выкупу инвесторы могли предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД. В список вошли более 3800 позиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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