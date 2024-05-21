Казначейство Бельгии отказало FinEx в разблокировке активов ETF
Казначейство Бельгии отказало FinEx Capital Management (FCM) в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, которые были заморожены в рамках санкций ЕС против России, сообщила компания.
«Казначейство Бельгии отказало в удовлетворении ходатайства на разблокировку и перевод акций фондов FinEx ETF, указав, что в соответствии с санкциями ЕС ценные бумаги, учитываемые в Euroclear и хранящиеся в НРД, должны оставаться замороженными», – указано в сообщении компании.
Компания добавила, что не согласна с решением бельгийского регулятора и продолжит отстаивать интересы инвесторов.
25 марта в России начался процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг. Так, брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов, начал прием заявок российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С.
Выкуп заблокированных бумаг пройдет в четыре этапа, а весь процесс должен завершиться 1 сентября. Сбор заявок от инвесторов, желающих принять участие в процедуре, был завершен 8 мая. Заявки принимались на продажи бумаг общей стоимостью не более 100 000 руб. К выкупу инвесторы могли предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД. В список вошли более 3800 позиций.