Мосбиржа в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО до 19,3 млрд рублей

Операционные расходы в отчетный период увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой аналогичного периода 2023 г., отмечается в сообщении. Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 г. Численность сотрудников выросла на 12,9%.