Мосбиржа в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО до 19,3 млрд рублей
Московская биржа в I квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 35% г/г до 19,355 млрд руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Акции Мосбиржи в ходе торгов 22 мая подорожали на 0,76% до 239,87 руб. По состоянию на 10:06 мск их стоимость составила 238,3 руб. (+0,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 441,07 пункта (+0,37%).
EBITDA в отчетный период выросла на 33,7% г/г до 25,5 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 45,9% и составил 14,53 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 47% до 19,4 млрд руб. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%.
Операционные расходы в отчетный период увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой аналогичного периода 2023 г., отмечается в сообщении. Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 г. Численность сотрудников выросла на 12,9%.
Мосбиржа также назвала основные события, которые произошли в I квартале. В частности, на Мосбирже четыре новых эмитента провели первичных публичных предложения (IPO), они привлекли 22,6 млрд руб. Кроме того, 30 новых акций, не имеющих листинга на бирже, стали доступны в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга составило 58 шт.