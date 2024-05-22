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Мосбиржа в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО до 19,3 млрд рублей

Ведомости

Московская биржа в I квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 35% г/г до 19,355 млрд руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Акции Мосбиржи в ходе торгов 22 мая подорожали на 0,76% до 239,87 руб. По состоянию на 10:06 мск их стоимость составила 238,3 руб. (+0,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 441,07 пункта (+0,37%).

EBITDA в отчетный период выросла на 33,7% г/г до 25,5 млрд руб. Комиссионный доход вырос на 45,9% и составил 14,53 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 47% до 19,4 млрд руб. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%.

Операционные расходы в отчетный период увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой аналогичного периода 2023 г., отмечается в сообщении. Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 г. Численность сотрудников выросла на 12,9%.

Мосбиржа также назвала основные события, которые произошли в I квартале. В частности, на Мосбирже четыре новых эмитента провели первичных публичных предложения (IPO), они привлекли 22,6 млрд руб. Кроме того, 30 новых акций, не имеющих листинга на бирже, стали доступны в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга составило 58 шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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