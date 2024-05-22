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Акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов за 2023 год

Ведомости

Акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов 2,02 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 г.

Акции «Алросы» в ходе торгов на Мосбирже подешевели на 0,58% до 80,83%. По состоянию на 15:24 мск их стоимость составила 81,04 руб. (-0,36%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3443,05 пункта (+0,43%).

В сообщении компании говорится, что акционеры утвердили выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 коп. Это совокупно по всем обыкновенным именным акциям «Алросы» составляет 14 877 230 572,60 руб.

Акционеры также утвердили 31 мая 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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