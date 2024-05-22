Акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов за 2023 год

В сообщении компании говорится, что акционеры утвердили выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 коп. Это совокупно по всем обыкновенным именным акциям «Алросы» составляет 14 877 230 572,60 руб.