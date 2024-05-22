Акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов 2,02 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 г.
В сообщении компании говорится, что акционеры утвердили выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 коп. Это совокупно по всем обыкновенным именным акциям «Алросы» составляет 14 877 230 572,60 руб.
Акционеры также утвердили 31 мая 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.