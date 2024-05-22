ЦБ: число ИИС в России за I квартал сократилось до 5,9 млн
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам I квартала уменьшилось в сравнении с IV кварталом 2023 г. на 1,8% – с 6 до 5,9 млн. Их число сократилось как у брокеров, так и в доверительном управлении (ДУ), сообщается на сайте Банка России.
Всего за период с января по март инвесторы открыли 138 000 ИИС третьего типа и закрыли 197 000 счетов первого и второго типов, открытых ранее, уточнил ЦБ. На новые ИИС-3, которые предполагают более длительный горизонт инвестиций для получения налоговых льгот, инвесторы пока смотрят осторожно, подчеркнул регулятор. Также открытие новых счетов замедлилось из-за длительного внесения поправок в Налоговый кодекс.
В рамках ДУ количество ИИС уменьшается восьмой квартал подряд. Это связано с тем, что клиенты продолжают выводить свои средства из массовых стандартных стратегий управляющих, объяснил ЦБ.
Клиенты брокеров и ДУ чаще закрывали ИИС и реже открывали новые. Соотношение закрытых в I квартале ИИС к новым счетам составило 157% против 41% по итогам IV квартала 2023 г. Аналогичный показатель по брокерским ИИС составил 142%, по ИИС ДУ – 328%.
Нетто-взносы в обоих сегментах были отрицательными, уточнил регулятор. Оттоки средств с ИИС у брокеров составили 6 млрд руб., у управляющих – 9 млрд руб. Общая стоимость портфелей на ИИС за квартал практически не изменилась за счет положительной переоценки портфелей и составила 545 млрд руб.
Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания за период с января по март составил 85 000 руб. – на 2,4% больше, чем за IV квартал 2023 г. В рамках ДУ средний размер счета уменьшился на 0,5% до 204 000 руб.
Большинство брокерских ИИС по итогам I квартала были пробными, уточнил ЦБ. Из них 70% оставались «пустыми», еще на 6% таких счетов стоимость портфеля составляла не более 10 000 руб. Без учета пробных ИИС средний размер счета составил 713 000 руб. – на 4,6% выше, чем кварталом ранее.
Ранее директор департамента финансовой политики министерства финансов Павел Шахлевич сообщил, что всего в I квартале в России было открыто 110 000 ИИС.