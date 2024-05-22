ЦБ: число ИИС в России за I квартал сократилось до 5,9 млн

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам I квартала уменьшилось в сравнении с IV кварталом 2023 г. на 1,8% – с 6 до 5,9 млн. Их число сократилось как у брокеров, так и в доверительном управлении (ДУ), сообщается на сайте Банка России.