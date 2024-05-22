«Новатэк» разместил облигации на $750 млн с расчетами в рублях
Номинал одной облигации – $100, количество фактически размещенных бумаг: 7,5 млн.
По данным «Интерфакса», что в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.
В марте акционеры «Новатэка» утвердили финальные дивиденды за 2023 г. Размер выплат составит 44,09 руб. на акцию, всего на дивиденды компания направит 133,9 млрд руб. Дату отсечки установили на 26 марта, с учетом котировок на закрытии основных торгов в этот день дивдоходность составила 3,35%. Вместе с выплатой за первое полугодие 2023 г. совокупный размер дивидендов компании составит 238,6 млрд руб. или 78,59 руб. на акцию.
«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.