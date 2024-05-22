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«Новатэк» разместил облигации на $750 млн с расчетами в рублях

Ведомости

«Новатэк» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на пять лет с расчетами в рублях и объемом $750 млн, сообщила компания.

Номинал одной облигации – $100, количество фактически размещенных бумаг: 7,5 млн.

По данным «Интерфакса», что в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.

В марте акционеры «Новатэка» утвердили финальные дивиденды за 2023 г. Размер выплат составит 44,09 руб. на акцию, всего на дивиденды компания направит 133,9 млрд руб. Дату отсечки установили на 26 марта, с учетом котировок на закрытии основных торгов в этот день дивдоходность составила 3,35%. Вместе с выплатой за первое полугодие 2023 г. совокупный размер дивидендов компании составит 238,6 млрд руб. или 78,59 руб. на акцию. 

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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