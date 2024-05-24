Акционеры ТМК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 9,51 рублей на акцию

В апреле ТМК завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Цена размещения составила 220,68 руб. Компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб. Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала. SPO ТМК состоялось с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.