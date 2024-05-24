Акционеры ТМК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 9,51 рублей на акцию
Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе собрания одобрили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 9,51 руб. на акцию, сообщила компания.
«Распределить чистую прибыль общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию», – указано в сообщении компании.
Соответствующая рекомендация совет директоров компании была сделана в апреле. Тогда акции компании подешевели на 2% до 228,32 руб. за бумагу.
Ранее ТМК выплачивала промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на акцию (дивидендная доходность составила около 5%).
В апреле ТМК завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Цена размещения составила 220,68 руб. Компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб. Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала. SPO ТМК состоялось с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.