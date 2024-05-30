Котировки ТМК снизились на 3,3% после объявления сбора заявок на участие в SPO
Котировки Трубной металлургической компании (ТМК) снизились в ходе торгов на 3,3% после раскрытия параметров вторичного публичного предложения акций (SPO) компании. Цена бумаг опускалась до дневного минимума в 195,02 руб.
К 13:09 мск стоимость акций ТМК скорректировалась до 199,22 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,01% до 3317,71 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,3% до 8596,12 п. С начала года котировки компании выросли на 1,06%, бенчмарки – на 7,05 и 10,6% соответственно.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня. Стоимость бумаг будет установлена после формирования книги заявок. Окончательная цена одной акции в рамках SPO будет утверждена не позднее 4 июня 2024 г.