Котировки ТМК снизились на 3,3% после объявления сбора заявок на участие в SPO

К 13:09 мск стоимость акций ТМК скорректировалась до 199,22 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,01% до 3317,71 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,3% до 8596,12 п. С начала года котировки компании выросли на 1,06%, бенчмарки – на 7,05 и 10,6% соответственно.