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Котировки ТМК снизились на 3,3% после объявления сбора заявок на участие в SPO

Ведомости

Котировки Трубной металлургической компании (ТМК) снизились в ходе торгов на 3,3% после раскрытия параметров вторичного публичного предложения акций (SPO) компании. Цена бумаг опускалась до дневного минимума в 195,02 руб. 

К 13:09 мск стоимость акций ТМК скорректировалась до 199,22 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,01% до 3317,71 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,3% до 8596,12 п. С начала года котировки компании выросли на 1,06%, бенчмарки – на 7,05 и 10,6% соответственно.

Ранее ТМК сообщила, что выведет на SPO 2% от акционерного капитала. Бумаги предоставит мажоритарий ТМК – МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которому принадлежит 89,1% акций компании.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня. Стоимость бумаг будет установлена после формирования книги заявок. Окончательная цена одной акции в рамках SPO будет утверждена не позднее 4 июня 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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