ТМК разместит на Мосбирже 2% своих акций в рамках SPO

24 мая стало известно, что акционеры ТМК в ходе собрания одобрили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 9,51 руб. на акцию. Совет директоров рекомендовал установить такую сумму в апреле. Тогда акции компании подешевели на 2% до 228,32 руб. за бумагу. До этого ТМК выплачивала промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на акцию (дивидендная доходность составила около 5%).