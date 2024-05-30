ТМК разместит на Мосбирже 2% своих акций в рамках SPO
Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о размещении на Московской бирже 2% своих акций в рамках вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Об этом сообщает пресс-служба ТМК.
Пакет в 2% от общего числа акций компании в рамках SPO предложит МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 89,1% акциями ТМК). Стоимость бумаг будет установлена после формирования книги заявок. Окончательная цена одной акции в рамках SPO будет утверждена не позднее 4 июня 2024 г.
Заявку на участие в SPO можно подать с 30 мая по 3 июня включительно. При этом в ТМК подчеркнули, что процесс сбора заявок может завершиться досрочно по решению акционера. Подача заявок осуществляется через российских брокеров.
Планируется, что по завершении SPO компания проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене предложения. Доходы, привлеченные акционером от SPO (за вычетом расходов на организацию предложения), направят в ТМК для снижения долговой нагрузки и другие «общекорпоративные цели».
«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании», – отметили в пресс-службе.
В компании ожидают, что акции будут зачислены на счета инвесторов-участников SPO 4 июня, и покупатели акций ТМК в получат дивиденды по результатам 2023 г. в размере 9,51 руб. на одну акцию.
В марте 2024 г. акции ТМК были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи. Речь об индексе акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи. В ТМК полагают, этого удалось достигнуть в связи с увеличением показателя free-float по итогам SPO в сентябре 2023 г.
24 мая стало известно, что акционеры ТМК в ходе собрания одобрили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 9,51 руб. на акцию. Совет директоров рекомендовал установить такую сумму в апреле. Тогда акции компании подешевели на 2% до 228,32 руб. за бумагу. До этого ТМК выплачивала промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на акцию (дивидендная доходность составила около 5%).