«Транснефть» повысила выручку за I квартал на 17,5%
Выручка «Транснефти» по итогам I квартала 2024 г. увеличилась в годовом выражении на 17,5%. Показатель достиг 369,1 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Акции «Транснефти» в 15:30 мск торговались по 1680,5 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость увеличилась на 0,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 3306,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,2% до 8778,8 п. С начала года котировки компании выросли на 15,9%, индекс Мосбиржи – на 6,7%. Нефтегазовый бенчмарк за этот период уменьшился на 0,8%.
Операционная прибыль «Транснефти» за период с января по март составила 102,29 млрд руб. – на 7,2% выше год к году. Чистая прибыль компании выросла на 4,8% до 95,76 млрд руб.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики спрогнозировали, что дивидендная доходность «Транснефти» по итогам 2023 г. может составить от 11,3 до 12%. Компания пока не анонсировала выплаты.