«Транснефть» повысила выручку за I квартал на 17,5%

Акции «Транснефти» в 15:30 мск торговались по 1680,5 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость увеличилась на 0,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 3306,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,2% до 8778,8 п. С начала года котировки компании выросли на 15,9%, индекс Мосбиржи – на 6,7%. Нефтегазовый бенчмарк за этот период уменьшился на 0,8%.