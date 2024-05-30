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«Транснефть» повысила выручку за I квартал на 17,5%

Ведомости

Выручка «Транснефти» по итогам I квартала 2024 г. увеличилась в годовом выражении на 17,5%. Показатель достиг 369,1 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Акции «Транснефти» в 15:30 мск торговались по 1680,5 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость увеличилась на 0,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 3306,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,2% до 8778,8 п. С начала года котировки компании выросли на 15,9%, индекс Мосбиржи – на 6,7%. Нефтегазовый бенчмарк за этот период уменьшился на 0,8%.

Операционная прибыль «Транснефти» за период с января по март составила 102,29 млрд руб. – на 7,2% выше год к году. Чистая прибыль компании выросла на 4,8% до 95,76 млрд руб.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики спрогнозировали, что дивидендная доходность «Транснефти» по итогам 2023 г. может составить от 11,3 до 12%. Компания пока не анонсировала выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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