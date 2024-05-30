ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих бондов «Полюса»
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций золотодобывающей компании «Полюс», замещающий долларовые евробонды с погашением в 2028 г. Об этом сообщается в материалах ЦБ.
Совет директоров «Полюса» одобрил замещение выпуска евробондов, выпущенных компанией Polyus Finance с купонным доходом в размере 3,25% годовых. Компания решила разместить до 700 000 бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ПАО «Полюс» серии ЗО28-Д.
Номинальная стоимость каждой облигации в выпуске – $1000. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему выпущенных евробондов в 2028 г. – $700 млн.