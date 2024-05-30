Акции «Газпрома» обновили минимум с 2017 года
Цена за одну бумагу по состоянию на 19:00 мск опустилась до 126,84 руб. – на 1,59%.
23 мая акции «Газпрома» в ходе торгов подешевели до 134,3 руб. На тот момент котировки снижались четвертый день подряд после того, как правительство России рекомендовало не выплачивать дивиденды.
20 мая кабмин рекомендовал «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 г. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос отметил: отказ не означает, что промежуточных выплат в 2024 г. не будет.
В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО по итогам 2023 г., который составил 629,1 млрд руб. Год стал убыточным впервые с 1999 г.