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Акции «Газпрома» обновили минимум с 2017 года

Ведомости

Акции «Газпрома» в ходе торгов обновили минимум с октября 2017 г. Это следует из данных Мосбиржи.

Цена за одну бумагу по состоянию на 19:00 мск опустилась до 126,84 руб. – на 1,59%.

23 мая акции «Газпрома» в ходе торгов подешевели до 134,3 руб. На тот момент котировки снижались четвертый день подряд после того, как правительство России рекомендовало не выплачивать дивиденды.

20 мая кабмин рекомендовал «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 г. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос отметил: отказ не означает, что промежуточных выплат в 2024 г. не будет.

В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО по итогам 2023 г., который составил 629,1 млрд руб. Год стал убыточным впервые с 1999 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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