«Ростелеком» не хочет сокращать свою долю в «РТК-ЦОД» перед планируемым IPO
«Ростелеком» не планирует сокращать долю в акционерном капитале его дочерней компании «РТК-ЦОД» в связи с планируемым первичным публичным размещением ее акций (IPO). Об этом сообщил на ПМЭФе – 2024 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Стоимость акций «Ростелекома» в 15:47 мск составила 92,53 руб. – на 0,72% ниже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,54% до 3194,74 пункта, индекс телекоммуникаций – на 0,29% до 2112,73 п. С начала года бенчмарки прибавили 3,09 и 18,2% соответственно, котировки компании – 35,54%.
«Ниже [уровня] контрольного [пакета] не будем снижать», – сказал журналистам Осеевский (цитата по ТАСС).
Глава «Ростелекома» также добавил, что кроме «РТК-ЦОД» компания не планирует в 2024 г. выводить на IPO других «дочек».
О решении вывести «РТК-ЦОД» на IPO сообщил на конференции для инвесторов в середине мая финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин. По его словам, конкретные даты размещения пока не определены, «Ростелеком» еще просчитывает параметры будущего размещения.