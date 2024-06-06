Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

«Ростелеком» не хочет сокращать свою долю в «РТК-ЦОД» перед планируемым IPO

Ведомости

«Ростелеком» не планирует сокращать долю в акционерном капитале его дочерней компании «РТК-ЦОД» в связи с планируемым первичным публичным размещением ее акций (IPO). Об этом сообщил на ПМЭФе – 2024 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стоимость акций «Ростелекома» в 15:47 мск составила 92,53 руб. – на 0,72% ниже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,54% до 3194,74 пункта, индекс телекоммуникаций – на 0,29% до 2112,73 п. С начала года бенчмарки прибавили 3,09 и 18,2% соответственно, котировки компании – 35,54%.

«Ниже [уровня] контрольного [пакета] не будем снижать», – сказал журналистам Осеевский (цитата по ТАСС).

Глава «Ростелекома» также добавил, что кроме «РТК-ЦОД» компания не планирует в 2024 г. выводить на IPO других «дочек».

О решении вывести «РТК-ЦОД» на IPO сообщил на конференции для инвесторов в середине мая финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин. По его словам, конкретные даты размещения пока не определены, «Ростелеком» еще просчитывает параметры будущего размещения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных