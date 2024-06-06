«Ростелеком» не хочет сокращать свою долю в «РТК-ЦОД» перед планируемым IPO

Стоимость акций «Ростелекома» в 15:47 мск составила 92,53 руб. – на 0,72% ниже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,54% до 3194,74 пункта, индекс телекоммуникаций – на 0,29% до 2112,73 п. С начала года бенчмарки прибавили 3,09 и 18,2% соответственно, котировки компании – 35,54%.