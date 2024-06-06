Банк России выявил рост инвестиционной активности в I квартале
В I квартале 2024 г. увеличилась доля активных клиентов на российском фондовом рынке. Ежемесячно сделки на Московской бирже заключали в среднем 3,8 млн инвесторов – на 5,6% больше, чем в IV квартале 2023 г., следует из обзора ключевых показателей брокеров, подготовленного Банком России.
Количество клиентов брокеров среди юридических лиц в квартальном выражении увеличилось на 6,1% до 35 млн организаций. Число клиентов-физлиц с января по март выросло квартал к кварталу на 5,1% до 41 млн человек.
Клиентский портфель в I квартале увеличился на 7% до 9,9 трлн руб. в основном за счет роста российского рынка акций за период. Средний размер счета частного инвестора за квартал вырос на 2,5% до 242 000 руб. Без учета пустых и пробных счетов показатель составил 2 млн руб. – на 5,3% выше, чем по итогам предыдущего квартала.
Совокупные взносы на брокерские счета в I квартале составили 249 млн руб., уточняется в документе ЦБ. Из них 90 млн руб. внесли на счета неквалифицированные инвесторы, в том числе новички.