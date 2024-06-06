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Банк России выявил рост инвестиционной активности в I квартале

Ведомости

В I квартале 2024 г. увеличилась доля активных клиентов на российском фондовом рынке. Ежемесячно сделки на Московской бирже заключали в среднем 3,8 млн инвесторов – на 5,6% больше, чем в IV квартале 2023 г., следует из обзора ключевых показателей брокеров, подготовленного Банком России.

Количество клиентов брокеров среди юридических лиц в квартальном выражении увеличилось на 6,1% до 35 млн организаций. Число клиентов-физлиц с января по март выросло квартал к кварталу на 5,1% до 41 млн человек. 

Клиентский портфель в I квартале увеличился на 7% до 9,9 трлн руб. в основном за счет роста российского рынка акций за период. Средний размер счета частного инвестора за квартал вырос на 2,5% до 242 000 руб. Без учета пустых и пробных счетов показатель составил 2 млн руб. – на 5,3% выше, чем по итогам предыдущего квартала. 

Совокупные взносы на брокерские счета в I квартале составили 249 млн руб., уточняется в документе ЦБ. Из них 90 млн руб. внесли на счета неквалифицированные инвесторы, в том числе новички.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ – 2024 отметила, что доля и значимость розничных инвесторов на российском фондовом рынке увеличилась в связи с уходом иностранных институциональных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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