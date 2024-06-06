Банк России выявил рост инвестиционной активности в I квартале

Клиентский портфель в I квартале увеличился на 7% до 9,9 трлн руб. в основном за счет роста российского рынка акций за период. Средний размер счета частного инвестора за квартал вырос на 2,5% до 242 000 руб. Без учета пустых и пробных счетов показатель составил 2 млн руб. – на 5,3% выше, чем по итогам предыдущего квартала.