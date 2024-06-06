Число активных розничных инвесторов в РФ достигло 3,8 млн человек

Количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, но их активность сократилась до минимума. В июле 2023 г. Мосбиржа сообщила, что за полгода на торговой площадке появилось более 3 млн новых частных инвесторов. Наибольшим спросом у частных инвесторов на тот момент пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, акции «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а также акции «Яндекса», «Роснефти» и «Новатэка».