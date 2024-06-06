Число активных розничных инвесторов в РФ достигло 3,8 млн человек
Число активных розничных инвесторов в России, заключивших хотя бы одну сделку в месяц, достигло 3,8 млн человек. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на ПМЭФе.
«У нас появился класс розничных инвесторов – люди начали вкладывать ресурсы на рынке капитала. Я посмотрела цифры: в 2018 г. у нас было 100 000 таких людей, а сейчас почти четыре миллиона – 3,8 млн человек», – сказала глава Центробанка.
Набиуллина связала рост доли и значимости розничных инвесторов с уходом иностранных институциональных инвесторов.
Количество частных инвесторов в России за 2022 г. выросло на 45% до 22,9 млн человек, но их активность сократилась до минимума. В июле 2023 г. Мосбиржа сообщила, что за полгода на торговой площадке появилось более 3 млн новых частных инвесторов. Наибольшим спросом у частных инвесторов на тот момент пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, акции «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а также акции «Яндекса», «Роснефти» и «Новатэка».