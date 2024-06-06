ВТБ планирует «держать» пакет акций «Яндекса»
«Мы в 2021 г. или в 2020 г. купили 1,12% "Яндекса". С тех пор цена акций подросла почти на 25%. Будем держать. Мы видим хорошие перспективы для "Яндекса"», – сказал он.
По словам Костина, компания будет развиваться после сложного периода реструктуризации. Он отметил, что для ВТБ «это не материально», но доходы есть, и банк надеется их увеличить.
17 мая Yandex N.V. сообщила о закрытии первого этапа сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы, а основным владельцем – «Консорциум. Первый». В рамках первого этапа нидерландская Yandex N.V. продала 68% акций, по итогам сделки она выйдет из состава акционеров.