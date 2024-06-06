Rounds: рынок pre-IPO неизбежно превратится в «рынок МММ»

После крушения рынки pre-IPO и IPO смогут выйти на продуктивное плато, на котором участники смогут «спокойно дальше жить и работать», продолжил Утехин. Под этим он понимает ситуацию, в которой pre-IPO действительно будут восприниматься как часть IPO, а не привлечение средств без фактических гарантий последующего выхода на биржу. Также «фонды будут дружить с платформами и банками», готовить совместные сделки, подчеркнул эксперт.