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Rounds: рынок pre-IPO неизбежно превратится в «рынок МММ»

Ведомости

Рынок pre-IPO в какой-то момент может превратиться в «рынок МММ». Это неизбежно, заявил в ходе дискуссии «Будущее венчурных инвестиций» в рамках ПМЭФа – 2024 генеральный директор инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин.

Утехин считает, аналогичная ситуация может произойти и на рынке IPO. По его прогнозу, в какой-то момент «все войдут с плечами, все это рухнет», и инвесторы потеряют огромные суммы – в том числе банки и инвестиционные фонды. 

После крушения рынки pre-IPO и IPO смогут выйти на продуктивное плато, на котором участники смогут «спокойно дальше жить и работать», продолжил Утехин. Под этим он понимает ситуацию, в которой pre-IPO действительно будут восприниматься как часть IPO, а не привлечение средств без фактических гарантий последующего выхода на биржу. Также «фонды будут дружить с платформами и банками», готовить совместные сделки, подчеркнул эксперт.

Превращение рынков pre-IPO и IPO в «рынок МММ» неизбежно только в том случае, если емкости этих рынков останутся неизменными, прокомментировал мнение Утехина в ходе дискуссии директор по инновациям «Билайна» и управляющий венчурным фондом «Хайв» Николай Евченко. Условно, если рынок состоит из пяти сделок, то он схлопнется, а если из 50, то появляются стратегии реакции на риски, пояснил свою точку зрения эксперт. 

Первая – это уменьшать возможные риски, а вторая – повышать вложения в самые перспективные компании, уточнил Евченко. При втором сценарии даже в случае провала отдельных компаний инвесторы не потеряют все свои вложения, так как на рынке останется много тех, кто не провалился, добавил он. 

В конце мая «Ведомости» писали, что венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», «Т-банком» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Фонд будет фокусироваться на технологических компаниях, которые уже доказали эффективность своей бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе 2–4 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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