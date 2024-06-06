Rounds: рынок pre-IPO неизбежно превратится в «рынок МММ»
Рынок pre-IPO в какой-то момент может превратиться в «рынок МММ». Это неизбежно, заявил в ходе дискуссии «Будущее венчурных инвестиций» в рамках ПМЭФа – 2024 генеральный директор инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин.
Утехин считает, аналогичная ситуация может произойти и на рынке IPO. По его прогнозу, в какой-то момент «все войдут с плечами, все это рухнет», и инвесторы потеряют огромные суммы – в том числе банки и инвестиционные фонды.
После крушения рынки pre-IPO и IPO смогут выйти на продуктивное плато, на котором участники смогут «спокойно дальше жить и работать», продолжил Утехин. Под этим он понимает ситуацию, в которой pre-IPO действительно будут восприниматься как часть IPO, а не привлечение средств без фактических гарантий последующего выхода на биржу. Также «фонды будут дружить с платформами и банками», готовить совместные сделки, подчеркнул эксперт.
Превращение рынков pre-IPO и IPO в «рынок МММ» неизбежно только в том случае, если емкости этих рынков останутся неизменными, прокомментировал мнение Утехина в ходе дискуссии директор по инновациям «Билайна» и управляющий венчурным фондом «Хайв» Николай Евченко. Условно, если рынок состоит из пяти сделок, то он схлопнется, а если из 50, то появляются стратегии реакции на риски, пояснил свою точку зрения эксперт.
Первая – это уменьшать возможные риски, а вторая – повышать вложения в самые перспективные компании, уточнил Евченко. При втором сценарии даже в случае провала отдельных компаний инвесторы не потеряют все свои вложения, так как на рынке останется много тех, кто не провалился, добавил он.
В конце мая «Ведомости» писали, что венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», «Т-банком» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Фонд будет фокусироваться на технологических компаниях, которые уже доказали эффективность своей бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе 2–4 лет.