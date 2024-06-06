Венчурный фонд «Восход» заключит три сделки до конца года
Венчурный фонд «Восход» до конца года заключит три сделки. Об этом сообщил в ходе дискуссии «Будущее венчурных инвестиций» в рамках ПМЭФ – 2024 партнер фонда Артур Мартиросов.
Мартиросов не назвал компании, в которые планирует инвестировать «Восход». Он отметил, что целевые компании для фонда – представители технологического сектора с растущей в перспективе капитализацией, в том числе разработчики искусственного интеллекта, робототехники, представители ed-tech.
Средний объем инвестиций в одну компанию ожидается на уровне 400 млн руб. Таким образом, портфель будет включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитала на 5–10%.