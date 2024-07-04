Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

ЦБ не ожидает остановки торгов юанем на Мосбирже из-за истечения лицензии OFAC

Ведомости

Истечение срока действия лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, которое произойдет 13 августа, не остановит торги китайским юанем на площадке. Об этом заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Филипп Габуния, пишет «Интерфакс».

Среднедневной объем торгов юанем на Мосбирже с начала года достиг 125 млрд руб., следует из данных площадки. Аналогичный показатель по доллару равен 81,3 млрд руб., по евро – 33,7 млрд руб.

В 17:24 мск юань на Мосбирже торговался по 12 руб., прибавив с закрытия предыдущего дня 0,81%. С начала года китайская валюта подешевела на 4,85%.

Глава Сбербанка Герман Греф днем ранее также заявил, что не видит рисков прекращения торгов юанем на Мосбирже. Глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на аналогичный вопрос, назвал тему «деликатной» и добавил, что юань в любом случае будет широко использоваться в торговых отношениях России с КНР и другими странами.

Мосбиржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под санкции США в середине июня. После этого торги долларом, евро и гонконгским долларом на бирже были приостановлены. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных