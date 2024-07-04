ЦБ не ожидает остановки торгов юанем на Мосбирже из-за истечения лицензии OFAC

Мосбиржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под санкции США в середине июня. После этого торги долларом, евро и гонконгским долларом на бирже были приостановлены. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.