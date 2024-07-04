ЦБ не ожидает остановки торгов юанем на Мосбирже из-за истечения лицензии OFAC
Среднедневной объем торгов юанем на Мосбирже с начала года достиг 125 млрд руб., следует из данных площадки. Аналогичный показатель по доллару равен 81,3 млрд руб., по евро – 33,7 млрд руб.
В 17:24 мск юань на Мосбирже торговался по 12 руб., прибавив с закрытия предыдущего дня 0,81%. С начала года китайская валюта подешевела на 4,85%.
Глава Сбербанка Герман Греф днем ранее также заявил, что не видит рисков прекращения торгов юанем на Мосбирже. Глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на аналогичный вопрос, назвал тему «деликатной» и добавил, что юань в любом случае будет широко использоваться в торговых отношениях России с КНР и другими странами.
Мосбиржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под санкции США в середине июня. После этого торги долларом, евро и гонконгским долларом на бирже были приостановлены. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.