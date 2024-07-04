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ЦБ выявил попытки мошенничества при расконвертации депозитарных расписок

Ведомости

Банк России выявил попытки мошенничества при расконвертации депозитарных расписок, которые переводились из иностранной инфраструктуры в российскую. Об этом сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Чистюхин отметил, что действующий механизм расконвертации показал свою эффективность – с его помощью удалось вернуть в российский контур огромное количество активов. Суммарный объем расконвертированных расписок первый зампред ЦБ не назвал. На 24 августа 2023 г. объем неконвертированных расписок составлял около 1,5-2 трлн руб., писали «Ведомости» ранее. 

Но механизм расконвертации обладал и рядом рисков, на которые ЦБ тоже обратил внимание, добавил Чистюхин. В первую очередь он выделил риски мошенничества. Они не были сильно распространены, но регулятор фиксировал попытки, уточнил эксперт.

«Часть заявителей утверждала, что им принадлежат какие-то ценные бумаги. С точки зрения подтверждающих документов это был не очень простой вопрос, потому что иностранные депозитарии, клиринговые дома не были готовы предоставлять актуальную информацию. И фактически наши депозитарии, которые участвовали в этой работе и проверяли действительность заявленных требований, иногда сталкивались с серьезными трудностями, чтобы доказать, что действительно лицо обладает какими-то правами», – пояснил Чистюхин (цитата по Reuters). 

Некоторые участники рынка в механизме расконвертации расписок увидели для себя возможность выкупить с большим дисконтом бумаги у иностранных инвесторов-нерезидентов и выдать их за те, которые якобы хранились в их портфелях в течение долгого времени, добавил Чистюхин. 

Сейчас Банк России рассматривает возможность повторения переконвертации, например, для американских депозитарных расписок (АДР), оставшихся в иностранном контуре, отметил первый зампред. Но для этого ЦБ нужно увидеть, что значимая часть профучастников рынка готова к новому этапу обмена, и объем предоставленных бумаг будет «действительно большим», уточнил Чистюхин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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