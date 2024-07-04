ЦБ выявил попытки мошенничества при расконвертации депозитарных расписок
Банк России выявил попытки мошенничества при расконвертации депозитарных расписок, которые переводились из иностранной инфраструктуры в российскую. Об этом сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Чистюхин отметил, что действующий механизм расконвертации показал свою эффективность – с его помощью удалось вернуть в российский контур огромное количество активов. Суммарный объем расконвертированных расписок первый зампред ЦБ не назвал. На 24 августа 2023 г. объем неконвертированных расписок составлял около 1,5-2 трлн руб., писали «Ведомости» ранее.
Но механизм расконвертации обладал и рядом рисков, на которые ЦБ тоже обратил внимание, добавил Чистюхин. В первую очередь он выделил риски мошенничества. Они не были сильно распространены, но регулятор фиксировал попытки, уточнил эксперт.
«Часть заявителей утверждала, что им принадлежат какие-то ценные бумаги. С точки зрения подтверждающих документов это был не очень простой вопрос, потому что иностранные депозитарии, клиринговые дома не были готовы предоставлять актуальную информацию. И фактически наши депозитарии, которые участвовали в этой работе и проверяли действительность заявленных требований, иногда сталкивались с серьезными трудностями, чтобы доказать, что действительно лицо обладает какими-то правами», – пояснил Чистюхин (цитата по Reuters).
Некоторые участники рынка в механизме расконвертации расписок увидели для себя возможность выкупить с большим дисконтом бумаги у иностранных инвесторов-нерезидентов и выдать их за те, которые якобы хранились в их портфелях в течение долгого времени, добавил Чистюхин.
Сейчас Банк России рассматривает возможность повторения переконвертации, например, для американских депозитарных расписок (АДР), оставшихся в иностранном контуре, отметил первый зампред. Но для этого ЦБ нужно увидеть, что значимая часть профучастников рынка готова к новому этапу обмена, и объем предоставленных бумаг будет «действительно большим», уточнил Чистюхин.