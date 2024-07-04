ЦБ выявил попытки мошенничества при расконвертации депозитарных расписок

«Часть заявителей утверждала, что им принадлежат какие-то ценные бумаги. С точки зрения подтверждающих документов это был не очень простой вопрос, потому что иностранные депозитарии, клиринговые дома не были готовы предоставлять актуальную информацию. И фактически наши депозитарии, которые участвовали в этой работе и проверяли действительность заявленных требований, иногда сталкивались с серьезными трудностями, чтобы доказать, что действительно лицо обладает какими-то правами», – пояснил Чистюхин (цитата по Reuters).