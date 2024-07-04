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Индекс Мосбиржи упал на 2% после заявления ЦБ о вероятном росте ставки

Ведомости

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 4 июля упал на 2,16% к предыдущему закрытию и составил 3133,81 пункта, следует из данных на торговой площадки. На минимуме бенчмарк опускался до 3123,92. С начала года он вырос на 1,12%. 

Долларовый индекс РТС потерял 2,35% и составил 1120,31 п. Рост с начала года составил 3,4%. 

Лидерами роста 4 июля по итогам основной сессии стали акции ВТБ (+0,61%) и Мосбиржи (+0,19%). В лидерах по снижению – акции Globaltrans (-5,2%), «Мечела» (-3,61%), «Сегежи» (-3,57%), «Селигдара» (-3,31%) и «Аэрофлота» (-2,64%).

Последние данные по инфляции говорят об отклонении экономики от базового сценария, проинфляционные риски реализовались, заявила в кулуарах финансового конгресса председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На совете директоров ЦБ в июле основным вопросом для обсуждения будет даже не сам рост ключевой ставки, а шаг ее повышения, добавила она. 

На июльском заседании, вероятно, будет обсуждаться повышение показателя с текущих 16% до 17% или 18%, говорил ранее 4 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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