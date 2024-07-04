Индекс Мосбиржи упал на 2% после заявления ЦБ о вероятном росте ставки
Индекс Мосбиржи по итогам торгов 4 июля упал на 2,16% к предыдущему закрытию и составил 3133,81 пункта, следует из данных на торговой площадки. На минимуме бенчмарк опускался до 3123,92. С начала года он вырос на 1,12%.
Долларовый индекс РТС потерял 2,35% и составил 1120,31 п. Рост с начала года составил 3,4%.
Последние данные по инфляции говорят об отклонении экономики от базового сценария, проинфляционные риски реализовались, заявила в кулуарах финансового конгресса председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На совете директоров ЦБ в июле основным вопросом для обсуждения будет даже не сам рост ключевой ставки, а шаг ее повышения, добавила она.
На июльском заседании, вероятно, будет обсуждаться повышение показателя с текущих 16% до 17% или 18%, говорил ранее 4 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».