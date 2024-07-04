Индекс Мосбиржи упал на 2% после заявления ЦБ о вероятном росте ставки

Последние данные по инфляции говорят об отклонении экономики от базового сценария, проинфляционные риски реализовались, заявила в кулуарах финансового конгресса председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На совете директоров ЦБ в июле основным вопросом для обсуждения будет даже не сам рост ключевой ставки, а шаг ее повышения, добавила она.