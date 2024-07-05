Котировки «Элемента» упали на 3,1% после объявления дивидендов за 2023 год
Котировки группы компаний «Элемент» обвалились на 3,1% после объявления о дивидендах по итогам 2023 г. Максимально за день стоимость акций снижалась до 0,18214 руб.
К 12:27 мск цена скорректировалась до 0,18304 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подешевели на 2,62%. Индекс Московской биржи с закрытия прибавил 0,11% и составил 3137,31 пункта, IT-индекс – сократился на 2,78% до 3746,95 п.
Акции «Элемента» начали торговаться на Мосбирже 6 июня. За неполный месяц стоимость бумаг упала на 15,67%, бенчмарки уменьшились на 1,73 и 5,73% соответственно.
Акционеры «Элемента» утвердили рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 г., сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания выплатит по 0,0018 руб. на акцию, с учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 0,98%. Дату отсечки установили на 11 июля.
ГК «Элемент» провела первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже» с 23 по 29 мая по нижней границе ценового диапазона. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за лот из 1000 бумаг. или 0,2236 за одну акцию. Торги бумагами «Элемента» на «СПБ бирже» стартовали 30 мая под тикером ELMT, бумаги вошли в первый котировальный список.
28 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники на финансовом рынке, что профучастники решили обратиться в Мосбиржу, чтобы торговая площадка запустила торги акциями «Элемента». Собеседники издания отметили, что инвесторов беспокоило, что на Мосбирже в акциях ликвидности больше, чем на любой другой российской торговой площадке. При этом для IPO компания решила выбрать именно «СПБ биржу», поскольку и эмитент, и торговая площадка находятся под санкциями США. Вторичные же торги акциями не воспринимаются как финансирование деятельности, посчитал источник «Ведомостей» в одном из брокеров.