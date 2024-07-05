Котировки «Элемента» упали на 3,1% после объявления дивидендов за 2023 год

28 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники на финансовом рынке, что профучастники решили обратиться в Мосбиржу, чтобы торговая площадка запустила торги акциями «Элемента». Собеседники издания отметили, что инвесторов беспокоило, что на Мосбирже в акциях ликвидности больше, чем на любой другой российской торговой площадке. При этом для IPO компания решила выбрать именно «СПБ биржу», поскольку и эмитент, и торговая площадка находятся под санкциями США. Вторичные же торги акциями не воспринимаются как финансирование деятельности, посчитал источник «Ведомостей» в одном из брокеров.