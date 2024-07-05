В МТС допустили появление ЦФА на медиаконтент

У инвесторов может быть интерес к таким адресным инвестициям, пояснил он. Кроме того, в ЦФА может быть секъюритизирована дебиторская задолженность в рамках действующих хозяйственных договоров МТС, в том числе межоператорских контрактов и расчетов. С помощью цифровых активов ее будут продавать инвестору как аналог долгового инструмента, рассказал Смирнов.