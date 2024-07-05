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В МТС допустили появление ЦФА на медиаконтент

Ведомости

МТС может запустить цифровые финансовые активы (ЦФА) на медиаконтент для своей платформы. Такое заявление сделал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов на Финансовом конгрессе Банка России, пишет ТАСС.

У инвесторов может быть интерес к таким адресным инвестициям, пояснил он. Кроме того, в ЦФА может быть секъюритизирована дебиторская задолженность в рамках действующих хозяйственных договоров МТС, в том числе межоператорских контрактов и расчетов. С помощью цифровых активов ее будут продавать инвестору как аналог долгового инструмента, рассказал Смирнов.

Вероятность появления ЦФА на медиаконтент видит и зампред Банка России Филипп Габуния. Решение о создании такого продукта остается за компаниями, и успех его продаж будет зависеть от реакции аудитории – инвесторы либо проголосуют за проект своими инвестициями, либо проигнорируют его, заявил он в кулуарах форума. При этом Габуния отметил, что пока не слышал о регистрируемом выпуске ЦФА.

Многие участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) начали использовать ЦФА в международных расчетах – в их числе и профессиональные участники финансового рынка, и компании, заявлял ранее на Финконгрессе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. При этом регулятор надеется, что после внесения необходимых поправок в законодательство часть трансграничных расчетов будет переведена и в криптовалюты, добавил он.

В июне венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА), писали «Ведомости». Управляющие планируют выпустить токены на 260 млн руб., направив привлеченные средства на покупку доли в фудтех-стартапе Qummy. Бизнес-идея заключается в том, чтобы дать инвесторам инструмент инвестирования в венчурные компании вместе с профессиональным лид-инвестором – фондом, объяснил управляющий партнер фонда Руслан Саркисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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