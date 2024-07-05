В МТС допустили появление ЦФА на медиаконтент
У инвесторов может быть интерес к таким адресным инвестициям, пояснил он. Кроме того, в ЦФА может быть секъюритизирована дебиторская задолженность в рамках действующих хозяйственных договоров МТС, в том числе межоператорских контрактов и расчетов. С помощью цифровых активов ее будут продавать инвестору как аналог долгового инструмента, рассказал Смирнов.
Вероятность появления ЦФА на медиаконтент видит и зампред Банка России Филипп Габуния. Решение о создании такого продукта остается за компаниями, и успех его продаж будет зависеть от реакции аудитории – инвесторы либо проголосуют за проект своими инвестициями, либо проигнорируют его, заявил он в кулуарах форума. При этом Габуния отметил, что пока не слышал о регистрируемом выпуске ЦФА.
Многие участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) начали использовать ЦФА в международных расчетах – в их числе и профессиональные участники финансового рынка, и компании, заявлял ранее на Финконгрессе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. При этом регулятор надеется, что после внесения необходимых поправок в законодательство часть трансграничных расчетов будет переведена и в криптовалюты, добавил он.
В июне венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА), писали «Ведомости». Управляющие планируют выпустить токены на 260 млн руб., направив привлеченные средства на покупку доли в фудтех-стартапе Qummy. Бизнес-идея заключается в том, чтобы дать инвесторам инструмент инвестирования в венчурные компании вместе с профессиональным лид-инвестором – фондом, объяснил управляющий партнер фонда Руслан Саркисов.