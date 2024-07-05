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ЦБ не планирует отодвигать сроки повышения имущественного ценза для «квалов»

Ведомости

Банк России не планирует откладывать повышение имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора. Регулятор ожидает, что к планируемому введению меры соответствующий законопроект будет принят, сообщил в ходе Финансового конгресса ЦБ руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Мы рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года, чтобы мы успели принять все нормативные акты к 1 января и синхронизировали их между собой. Имущественный ценз мы переносить не будем, потому что об этом было объявлено много раз, и мы его и так сдвигали, это уже финальная дата. Но еще раз – мы исходим из того, что помимо увеличения имущественного ценза к этому же времени реализуем и другие обещания, о которых мы договорились с рынком. В том числе совмещение критериев», – сказал Мамута (цитата по «Интерфаксу»).

Топ-менеджер ЦБ уточнил, что сейчас регулятор обсуждает с профучастниками финансового рынка и учебными заведениями, кто именно получит право принимать экзамен, который тоже позволит инвесторам получить статус «квала». По этому вопросу финальное решение может быть принято в сентябре, прогнозирует Мамута.

ЦБ предложил увеличить имущественный ценз для «квалов» летом 2022 г. На текущий момент он составляет 6 млн руб., по мнению регулятора его необходимо было повысить до 30 млн руб. Участники финансового рынка не согласились с регулятором и попросили о снижении планки.

В январе 2024 г. ЦБ опубликовал проект указания, по которому имущественный ценз может быть повышен с 1 января 2025 г. до 12 млн руб. С 1 января 2026 г. планка может дополнительно увеличиться до 24 млн руб. 

В проекте указания также отмечалось, что для присвоения статуса «квала» в первую очередь будет оцениваться опыт инвестора и его знания о финансовых рынка. Для этого для желающих стать квалифицированными инвесторами может быть введен специальный экзамен. Имущественный критерий будет вторым по приоритету. 

Законопроект об изменении критериев для получения статуса «квала» внесли в Госдуму в ноябре 2023 г. Депутаты приняли его в первом чтении в апреле 2024 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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