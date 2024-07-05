ЦБ не планирует отодвигать сроки повышения имущественного ценза для «квалов»

«Мы рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года, чтобы мы успели принять все нормативные акты к 1 января и синхронизировали их между собой. Имущественный ценз мы переносить не будем, потому что об этом было объявлено много раз, и мы его и так сдвигали, это уже финальная дата. Но еще раз – мы исходим из того, что помимо увеличения имущественного ценза к этому же времени реализуем и другие обещания, о которых мы договорились с рынком. В том числе совмещение критериев», – сказал Мамута (цитата по «Интерфаксу»).