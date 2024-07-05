Котировки «Полюса» выросли на 2,7% на фоне планов по новым объектам компании

О планируемом старте строительства двух крупных greenfield-проектов – Сухой Лог в Иркутской области и Чульбаткан в Хабаровском крае – сообщил 5 июля в рамках ESG-дня вице-президент компании по развитию и спецпроектам Антон Румянцев. Мощность переработки в Сухом Логе должна достигать не менее 30 млн т руды в год, на Чульбаткане – до 8-12 млн т руды в год, приводит его слова «Интерфакс».