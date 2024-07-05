Котировки «Полюса» выросли на 2,7% на фоне планов по новым объектам компании
Котировки золотодобывающей компании «Полюс» подскочили на 2,7% в ходе торгов после сообщения о планах по началу строительства двух крупных объектов компании в 2025 г. Максимально стоимость акций росла до 12 498 руб.
К 18:35 мск цена скорректировалась до 12 355 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 1,54%. Индекс Мосбиржи за это время прибавил 0,53% и составил 3150,49 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 0,55% до 7657,33 п. С начала года котировки «Полюса» увеличились на 15,71%, индекс Мосбиржи – на 1,66%. Отраслевой бенчмарк за период сократился на 1,47%.
О планируемом старте строительства двух крупных greenfield-проектов – Сухой Лог в Иркутской области и Чульбаткан в Хабаровском крае – сообщил 5 июля в рамках ESG-дня вице-президент компании по развитию и спецпроектам Антон Румянцев. Мощность переработки в Сухом Логе должна достигать не менее 30 млн т руды в год, на Чульбаткане – до 8-12 млн т руды в год, приводит его слова «Интерфакс».
По прогнозам компании, эти два объекта вместе с проектом Чертово Корыто в Иркутской области, мощность обработки которого может составить 5 млн т руды в год, должны приносить в сумме более 3 млн тройских унций золота ежегодно, добавил Румянцев.
Стоимость августовского фьючерса на золото в 18:35 мск составила $2392,9 за тройскую унцию – на 1,2% выше, чем на закрытии торгов предыдущего дня. Максимально за день котировки золота увеличивались на 1,36% до $2396,65 за унцию. С начала года рыночная стоимость золота выросла на 15,5%.
30 мая Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Полюса», замещающий долларовые евробонды с погашением в 2028 г. Номинальная стоимость каждой бумаги – $1000. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов – $700 млн.