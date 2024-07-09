Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Котировки МТС-банка достигли исторического минимума

Ведомости

Котировки МТС-банка достигли минимума со старта торгов после IPO (первичного публичного размещения акций). В ходе торгов 9 июля стоимость ценных бумаг кредитной организации максимально падала на 4,9% до 1906,5 руб.

К 16:21 мск рыночная цена акций МТС-банка скорректировалась до 1917 руб. Бумаги подешевели с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 4,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 2% до 3070,7 пункта, финансовый индекс – на 1,8% до 10 190,6 п. 

Торги акциями МТС-банка после IPO стартовали 26 апреля. С того дня стоимость бумаг обвалилась на 26,9%, бенчмарки – на 11 и 7,1% соответственно.

6 мая стоимость акций кредитной организации возвращалась к стоимости IPO – 2500 руб. В ходе торгов бумаги максимально дешевели на 3,7%.

В конце мая МТС-банк раскрыл результаты I квартала 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистые процентные доходы банка в годовом выражении выросли на 16,5% до 9,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 68% г/г до 6,7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 30,3% г/г до 5,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. – на 34,8% выше, чем по итогам I квартала 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных