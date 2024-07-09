Котировки МТС-банка достигли исторического минимума
Котировки МТС-банка достигли минимума со старта торгов после IPO (первичного публичного размещения акций). В ходе торгов 9 июля стоимость ценных бумаг кредитной организации максимально падала на 4,9% до 1906,5 руб.
К 16:21 мск рыночная цена акций МТС-банка скорректировалась до 1917 руб. Бумаги подешевели с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 4,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 2% до 3070,7 пункта, финансовый индекс – на 1,8% до 10 190,6 п.
Торги акциями МТС-банка после IPO стартовали 26 апреля. С того дня стоимость бумаг обвалилась на 26,9%, бенчмарки – на 11 и 7,1% соответственно.
6 мая стоимость акций кредитной организации возвращалась к стоимости IPO – 2500 руб. В ходе торгов бумаги максимально дешевели на 3,7%.
В конце мая МТС-банк раскрыл результаты I квартала 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистые процентные доходы банка в годовом выражении выросли на 16,5% до 9,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 68% г/г до 6,7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 30,3% г/г до 5,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. – на 34,8% выше, чем по итогам I квартала 2023 г.