Котировки МТС-банка достигли исторического минимума

В конце мая МТС-банк раскрыл результаты I квартала 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистые процентные доходы банка в годовом выражении выросли на 16,5% до 9,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 68% г/г до 6,7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 30,3% г/г до 5,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. – на 34,8% выше, чем по итогам I квартала 2023 г.