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Котировки «Сургутнефтегаза» обвалились на 27% на фоне дивидендной отсечки

Ведомости

Стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» обрушилась на 27% в ходе торгов на фоне дивидендной отсечки. Максимально котировки снижались до 45,15 руб.

К 12:06 мск рыночная цена «префов» скорректировалась до 48,7 руб. – с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 21,2%. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» торговались по 27,2 руб. – на 1,6% дешевле, чем на закрытии.

Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 2935,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 2% до 7767,5 п. С начала года бенчмарки потеряли 5,3 и 12,2% соответственно. «Префы» «Сургутнефтегаза» за это время подешевели на 12,3%, «обычки» – подорожали на 0,9%.

Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили выплату дивидендов за 2023 г. 28 июня. Инвесторы получат по 12,29 руб. на «преф» и по 0,85 руб. на «обычку». Дивидендная доходность составит 19,9 и 3,1% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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