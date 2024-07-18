Котировки «Сургутнефтегаза» обвалились на 27% на фоне дивидендной отсечки
Стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» обрушилась на 27% в ходе торгов на фоне дивидендной отсечки. Максимально котировки снижались до 45,15 руб.
К 12:06 мск рыночная цена «префов» скорректировалась до 48,7 руб. – с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня они подешевели на 21,2%. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» торговались по 27,2 руб. – на 1,6% дешевле, чем на закрытии.
Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 2935,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 2% до 7767,5 п. С начала года бенчмарки потеряли 5,3 и 12,2% соответственно. «Префы» «Сургутнефтегаза» за это время подешевели на 12,3%, «обычки» – подорожали на 0,9%.
Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили выплату дивидендов за 2023 г. 28 июня. Инвесторы получат по 12,29 руб. на «преф» и по 0,85 руб. на «обычку». Дивидендная доходность составит 19,9 и 3,1% соответственно.