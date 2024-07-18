Котировки «Сургутнефтегаза» обвалились на 27% на фоне дивидендной отсечки

Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 2935,5 пункта, нефтегазовый индекс – на 2% до 7767,5 п. С начала года бенчмарки потеряли 5,3 и 12,2% соответственно. «Префы» «Сургутнефтегаза» за это время подешевели на 12,3%, «обычки» – подорожали на 0,9%.